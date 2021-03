28 Marzo 2021

IL CASO

È una storia assurda quella capitata a Fabio Pacini, di Latina, che ormai una settimana fa sarebbe dovuto tornare a Londra per motivi di lavoro e per rivedere moglie e figlia. Nel giro di cinque giorni è stato sottoposto a quattro tamponi il cui esito era sempre differente e, per questo, ha dovuto annullare due voli e ha perso circa 3.000 euro. Il valzer dei test è iniziato quando ha prenotato il primo volo per Londra e il primo tampone il cui referto deve essere mostrato in aeroporto. «Due giorni prima del volo racconta mi sono recato in una struttura privata di Latina e ho svolto un tampone rapido dal quale sono risultato positivo al Covid. Sicuro che ci fosse un errore soprattutto perché ho già contratto e sconfitto il virus appena tre mesi fa, su suggerimento del medico di famiglia sono corso al drive-in e ho fatto un tampone. Questa volta molecolare. Sono risultato negativo e sono andato tranquillo in aeroporto. Qui è arrivata la prima batosta: per partire serve il referto in inglese, che rilasciano solo le cliniche private e non le strutture pubbliche. Non lo sapevo e ho perso l'aereo». Subito Fabio ha prenotato un nuovo tampone presso la stessa clinica privata a cui si era rivolto la scorsa volta e ha trovato un nuovo volo per Londra. «Il giorno prima della partenza mi è arrivato il risultato: positivo di nuovo. Ho chiamato il centro, ma mi hanno detto che le analisi vengono effettuate a Roma e lì mi hanno spiegato che a seconda dei riferimenti possono uscire risultati diversi. La Asl intanto mi ha messo in quarantena, ma la situazione non mi ha convinto così sono tornato di nuovo al drive-in per fare il quarto tampone che è uscito negativo. Mi chiedo: come è possibile che due volte su due per la Asl di Latina risulto negativo e per la clinica privata positivo? Con il nuovo risultato, che però è in italiano e non è valido per il volo, la mia quarantena è terminata e ho richiamato il laboratorio privato di Roma, ma si sono sempre negati. Mi sono informato per sporgere denuncia dal momento che ho perso circa 3.000 euro: due biglietti aerei, un lavoro a Londra da 2000 pounds, il kit acquistato e spedito a Londra da 250 pounds e i tamponi privati a pagamento da 60 euro l'uno. Da quello che mi dicono, però, è molto difficile mettere in discussione il responso fornito». La beffa nella beffa è che a Fabio, proprio mentre era in fila al drive-in, è arrivato per email il risultato del kit con tampone che avrebbe dovuto svolgere a casa e inviare una volta arrivato a Londra. «You coronavirus test result - si legge - is negative». Peccato, però, che lui a Londra non è mai arrivato e non ha mai spedito nulla.

Bianca Francavilla

