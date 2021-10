Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

Dalla Women Latina Calcio 1932 alla convocazione nella Nazionale di beach soccer. Sono quattro le atlete nerazzurre convocate dal selezionatore Emiliano Del Duca per lo stage che si terrà dal 25 al 28 ottobre presso il centro sportivo federale di Tirrenia.

Una notizia che rappresenta motivo di orgoglio per il club presieduto da Giovanni Farina che proprio domenica scorsa ha iniziato il campionato di calcio a 11, categoria Eccellenza, con una bella vittoria casalinga contro la Vis Sora per 5-1. Le giocatrici pronte a vestire la maglia azzurra sono il capitano Angela Altobelli, Vanessa Aversa, Francesca Maiorca e Debora Naticchioni.

BUON SANGUE...

E proprio per la nipote di Spillo', campione del mondo nel 1982, la soddisfazione è doppia: «Questa chiamata è stata accolta con grande entusiasmo anche a Sonnino, avere la possibilità di andare in Nazionale è un premio ai tanti sacrifici fatti nel corso della mia carriera. Sono molto felice anche per le mie compagne di squadra del Latina, stiamo costruendo a poco a poco un gruppo importante che spero possa darci grandi soddisfazioni». Angela Altobelli, tra l'altro, è una veterana del beach soccer.

Dopo aver vinto diversi titoli italiani e un Mondiale per club con la maglia del Pavia è entusiasta di vivere questa nuova avventura: «Il movimento femminile del beach ha bisogno di crescere, in Italia purtroppo ancora non abbiamo un campionato competitivo come in altre nazioni europee. Mi riferisco per esempio alla Russia che può vantare una organizzazione di altissimo profilo. Qui al momento ci sono cinque o sei realtà, di cui due a Terracina e penso che la presenza di una Nazionale possa dare quella spinta necessaria a tante altre società italiane interessate alla creazione di una squadra femminile».

Prima dello stage in Toscana, c'è però da giocare la seconda giornata di campionato di calcio a 11 con la Women Latina: «Siamo partite bene continua il capitano -, dopo il successo in coppa Italia è arrivato anche quello all'esordio in campionato contro la compagine ciociara. Domani saremo chiamate ad un impegno delicato in casa del Morena, siamo concentrate e sicure di poter fare un bel risultato. La società è cresciuta molto rispetto allo scorso anno, ci troviamo bene con il mister Marco Pupatello e il livello di qualità della rosa si è alzato. Puntiamo ad arrivare il più in alto possibile, non vogliamo porci limiti».

