Mercoledì 5 Gennaio 2022, 05:01

VOLLEY

Quattro atleti della Top Volley Cisterna positivi al Covid. È emerso ieri dall'ultimo dei frequenti tamponi ai quali giocatori e staff della società vengono sottoposti. La società ha disposto l'isolamento fiduciario dei quattro sospendendo immediatamente allenamenti e altre attività. Nei prossimi giorni, secondo i protocolli, i test saranno ripetuti. Anche la Top è incappata quindi nel frullatore pandemico nel quale erano già finite a turno quasi tutte le squadre di Superlega con conseguenti rinvii delle gare. Allo stato attuale sono dodici le partite rinviate ma è probabile che se ne aggiungeranno altre. «Siamo molto attenti - commenta amareggiato il ds della Top Volley, Candido Grande - ma evidentemente non basta. In ogni caso i quattro ragazzi stanno abbastanza bene. Domani ripeteremo i test. Al momento avevamo già rinviata la gara del 5 per la positività di Verona e poi era previsto il turno di stop. Secondo i protocolli dovremmo poter riprendere l'attività dal 17 gennaio e quindi con ogni probabilità salterà anche il turno di Vibo». Con i contagi della Top sono solo rimaste Monza e Taranto a non avere avuto problemi. E a guardare la diffusione a catena del virus, c'è il sospetto, che qualcuno abbia pensato più al suo orticello che non alla tutela dei propri atleti e soprattutto degli avversari, degli staff, dei tecnici, dei giornalisti e del pubblico. Malgrado le attenzioni è inevitabile che qualche contatto in campo ci sia, con la conseguente migrazione del Covid. Con un numero di contagiati altissimo (Verona 13 e Padova, ultima avversaria della Top Volley 11) il virus viaggia con facilità. Se ne uscirà? «Il nostro movimento non può permettersi di navigare a vista - aveva detto il coach Soli al Messaggero - È ora che ci si metta intorno a un tavolo per riscrivere regole e soprattutto comportamenti».

Gaetano Coppola

