LE NOMINE

Si sono tenute lunedì scorso, a Frascati, le elezioni per due consulte regionali dell'ANCI, quella dei Giovani e quella delle Donne Amministratrici. Il voto, che ha coinvolto amministratori di tutta la regione, ha decretato l'ingresso nei due organi consultivi di tre consiglieri comunali apriliani: Federico Cola e Davide Zingaretti tra i giovani e Alessandra Lombardi tra le donne.

Ma nono solo, nella consulta dei Giovani c'è anche la giovanissima consigliera di Lbc di Latina Valeria Campagna. «È di certo una buona notizia per la Città e per il territorio, che conferma così la sua rilevanza anche oltre i confini provinciali commenta il Sindaco Antonio Terra faccio i miei migliori auguri ai consiglieri Lombardi, Cola e Zingaretti. Sono certo che sapranno rappresentare al meglio le istanze territoriali e contribuire così all'importante lavoro svolto dall'associazione dei Comuni italiani». «È un onore per me essere stata eletta come membro della Consulta regionale delle Donne Amministratrici ha detto invece Alessandra Lombardi - e cercherò anche in quella sede di rappresentare al meglio la nostra Città. Approfitto per formulare i miei migliori auguri di buon lavoro ai due giovani consiglieri Federico Cola e Davide Zingaretti con i quali, anche in questa veste, sono certa non mancheranno occasioni di collaborazione». E poi il consigliere comunale di Azione, Zingaretti spiega: «Promuovere i nostri territori, mettere in comune le esperienze dei giovani amministratori per consentire la crescita degli enti locali e coinvolgere quanti più amministratori possibili per garantire una concreta ed ampia partecipazione alle iniziative e alle attività proposte da ANCI Lazio. Questi saranno i nostri impegni nella Consulta Regionale dei Giovani Amministratori del Lazio. Sarà un lavoro costante e impegnativo ma saremo fieri e orgogliosi di farlo! Un grande grazie alla coordinatrice uscente Valeria Viglietti per il prezioso percorso portato avanti in questi anni e buon lavoro alla nuova coordinatrice Federica Battafarano».

