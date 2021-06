BASKET

La prima volta non si dimentica mai. «Quando ho ricevuto la notizia ho provato un pizzico di emozione, forse più io che loro. Così ho voluto fare una sorpresa speciale ai miei ragazzi comunicando la convocazione attraverso una videochiamata. Non ci credevano, pensavano ad uno scherzo, ma era tutto vero e la gioia è stata condivisa piacevolmente anche dalle loro famiglie». Sorride Nicola Santoro, presidente e coach del Basket4ever di Formia, realtà nata nel 2014 (unica nel territorio provinciale), che festeggia la chiamata di quattro giovani allievi per il raduno tecnico di classe II2 con la Nazionale italiana Down di basket 3x3. Il collegiale si terrà dall'8 all'11 luglio nella splendida cornice di Cala Gonone, frazione di Dorgali, nel Nuorese. Gli azzurri, bicampioni mondiali ed europei negli ultimi due anni, svolgeranno un primo stage in terra sarda in preparazione agli EuroTriGames di Ferrara (4-11 ottobre). Nella lista degli atleti di interesse selezionati da Giuliano Bufacchi, referente tecnico della palla a spicchi della Fisdir (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali), e dagli assistenti Mauro Dessì e Francesca D'Erasmo, figura un poker di cestisti che si allenano nella palestra Fabiani. Si tratta di Francesco Beglini, Fabio Tomao, Alessio Tartaglia e Chiara Vingione. «Per noi, ma in particolare per i nostri campioni, 31 in tutto, sarà un'esperienza indimenticabile. Un giusto riconoscimento per il lavoro che da sette anni portiamo avanti con entusiasmo e passione», chiosa con una punta d'orgoglio Nicola Santoro, che ha annunciato anche la presenza dell'associazione agli SmartGames di Special Olympics (1-15 luglio).

An.Gio.

