Domenica 5 Settembre 2021, 05:02

Quasi 600 candidati alla ricerca di uno dei 32 posti da consigliere comunale di Latina (alcune liste si fermano a 21 nomi, altre a 23 o 28, rispetto ai 32 canonici). Se quelle di Lbc e Per Latina 2032 del sindaco in carica Damiano Coletta sono quasi per metà composta dagli uscenti (consiglieri e assessori), Riguarda Latina ha volti nuovi; nel Pd, invece spazio al coordinamento cittadino, a partire dalla segretaria, Franca Rieti o il presidente provinciale, Mauro Visari, ma anche un nome noto in Comune: Giovanni Della Penna ex dirigente in piazza del Popolo, nonché padre dell'ex sindaco di Cisterna e ex presidente della Provincia, Eleonora. Tra le liste di Vincenzo Zaccheo, in FI tornano alla ribalta nomi di amministrazioni di dieci e più anni fa, da Ivano Di Matteo a Mauro Anzalone a Marilena Sisca; un ex assessore, Marco Gatto, in Vola Latina, l'ex sindaco di Cori, Tommaso Bianchi in Latina nel cuore, mentre in FdI, oltre agli uscenti, c'è l'ex assessore di precedenti giunte di centrodestra, Patrizia Fanti; suo fratello, Alessandro, è candidato nella Lega, mentre in Cambiamo ci sono le figlie della senatrice Marinella Pacifico; nell'Udc, spicca Alfio D'Annibale, candidato sindaco in precedenti tornate. Due consiglieri uscenti, eletti cinque anni fa in Lbc, sono schierati nella lista M5S di Gianluca Bono (Salvatore Antoci e Maria Grazia Ciolfi). Due ex Lbc anche per Nicoletta Zuliani: Olivier Tassi, oggi in Azione, e Eugenio Lendaro. Ex anche per Sergio Sciaudone: nella sua lista figurano gli ex Verdi Laura Scalabrini e Fabrizio Vitali. Molti professionisti e esponenti della società civile sono poi presenti nelle liste di Annalisa Muzio, di Antonio Bottoni, di Andrea Ambrosetti.

An. Ap.