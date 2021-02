Quasi 17 anni. Tanti sono trascorsi da quando il Consiglio comunale di Latina approvò, nel 2004, il progetto di finanza per realizzare una Metropolitana leggera di superficie per collegare Latina a Latina Scalo, con un finanziamento pubblico da parte del Cipe di oltre 81 milioni di euro, un cofinanziamento del Comune, e il resto a carico del privato. Uno dei sogni dell'era in cui Latina era governata dal sindaco Vincenzo Zaccheo (2002-2010) che per farla conoscere, oltre a viaggi nelle città del nord Italia che l'avevano realizzata portò anche un vagone in piazza del Popolo nel Natale 2006. Presto però arrivarono i problemi. Per prima cosa, una convenzione sbilanciata in favore del privato: in caso di mancata copertura dei costi del piano economico, sarebbe intervenuto il Comune. Centrale fu il discorso del rimborso chilometrico spropositato che la Regione non accettò mai di sottoscrivere. Nondimeno, nel 2010, l'amministrazione (allora in gestione commissariale) pagò i primi vagoni. La vicenda finì poi in Tribunale. Da un lato, per la richiesta (poi respinta) di risarcimento da parte di Metrolaitna per la mancata realizzazione. Dall'altro per le indagini della Procura per l'ipotesi di truffa, abuso e falso: reati tutti prescritti, notizia di pochi giorni fa.

