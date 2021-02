© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'UDIENZA«Ho cominciato ad andare in giro con Massimiliano Moro nel 2005, me lo ha presentato mio padre: lui faceva di tutto, giri di droga, estorsioni, sparava a persone. Ho visto personalmente una borsa piena di armi che aveva con sé: c'erano anche un fucile a pompa e una pistola. Mi disse che con quella aveva sparato ad Agostino Riccardo. Quando è morto io ero in prigione». Come in un gioco di vasi comunicanti, il giorno dopo le ordinanze cautelari per i presunti responsabili dell'omicidio di Massimiliano Moro nell'aula di Corte d'Assise del Tribunale di Latina Renato Pugliese testimonia nel processo nel quale è imputato insieme a Paolo Peruzzi, Andrea Pradissitto, Antonio Sebastiani, Celestino Usai, Francesco Viola, Angelo Travali, Antonio Fusco e Francesco Fanti per rapina, lesioni, estorsione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Processo nel quale c'era inizialmente anche Moro, ucciso nel gennaio 2010. I fatti risalgono al novembre 2008 quando secondo la ricostruzione dell'accusa Sebastiani, Usai, Peruzzi, Pugliese e Pradissitto avrebbero violentemente picchiato un ragazzo con pugni e calci in varie parti del corpo causandogli ferite e contusioni al volto e alla testa e la frattura delle ossa del naso per un debito di cocaina poi, a distanza di qualche settimana Usai e Sebastiani avrebbero gambizzato il loro creditore, dal quale pretendevano 4mila euro, sparandogli alcuni colpi di pistola e ferendolo alle gambe. Ieri mattina davanti al Tribunale presieduto da Gianluca Soana, subito dopo una breve udienza del processo Alba Pontina, Pugliese è stato ascoltato in qualità di imputato e ha risposto alle domande del pm De Lazzaro riassumendo ancora una volta la sua storia criminale e le ragioni del pentimento. «Sono stanco e sono stato tradito dalla strada. Ora mi sono rifatto una vita - ha raccontato il figlio di Cha Cha in collegamento dal carcere in cui è detenuto - sto scontando la pena per la condanna per l'estorsione di Malfetta ma ho una compagna e sto per avere un figlio». Pugliese ha parlato dei suoi rapporti con gli altri imputati, con Angelo Travali grazie al quale «ho cominciato a fare i soldi» e poi di Pradissitto, Viola e Peruzzi.E. Gan.© RIPRODUZIONE RISERVATA