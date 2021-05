9 Maggio 2021

PUGILATO

Sono giorni importanti per la Boxe Latina, società in continua ascesa. Il presidente Mirco Turrin è il nuovo delegato provinciale e responsabile regionale dell'attività giovanile e scolastica, una doppia nomina nella Federazione Pugilistica Italiana che suggella l'ottimo lavoro svolto nella promozione territoriale della disciplina pugilistica. Un impegno quadriennale per meriti sportivi', come motivato dal presidente nazionale FPI Flavio D'Ambrosi, che insieme al numero uno del Comitato regionale Lazio Adrio Zannoni, ha preso parte in conference call al primo incontro ufficiale di Mirco Turrin con i vertici societari e i tecnici delle rappresentative pontine. «Una nomina che mi riempie di orgoglio e soddisfazione ammette Turrin , ma che allo stesso tempo rappresenta un'ulteriore responsabilità nei confronti del pugilato. L'obiettivo è la crescita del movimento, il rilancio della sua immagine, che passano attraverso la forte collaborazione tra società e addetti ai lavori del nostro territorio».

PREMIAZIONI

Dopo le tre medaglie d'oro conquistate al Torneo Italia Alberto Mura', tra le competizioni più prestigiose nel panorama pugilistico nazionale giovanile, il sindaco di Latina Damiano Coletta ha convocato e premiato i pugili Mattia Turrin (Schoolboys, 42 kg) e Derek Fe (Schoolboys, 44 kg), assente invece Loris Manolito Leone (Youth, 60 kg), impegnato con la Nazionale nello stage di allenamento in corso al centro di preparazione olimpica Bruno Zauli' di Formia.

«L'Asd Boxe Latina sta facendo grandissime cose - ha sottolineato Coletta - ed è stato un vero piacere per me ricevere il presidente Mirco Turrin e i due giovanissimi atleti Mattia e Derek, due campioncini che stanno crescendo bene. A nome della città ho consegnato al presidente Turrin una targa per aver contribuito, con esemplare e tenace passione, alla crescita del pugilato giovanile nella nostra comunità. Non solo vittorie sul ring, ma anche educazione e rispetto, valori fondamentali nello sport e nella vita. Complimenti Boxe Latina».

