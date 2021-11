Sabato 13 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Un giovane talento della Samagor ha avuto modo di effettuare un provino di due giorni con il Genoa. Riccardo Yanovskyy, classe 2006, si è allenato nel capoluogo ligure con la formazione rossoblù allenata da mister Gervasi. Segnalato da Gino Bondioli al responsabile del vivaio genoano Michele Sbravati, il centrocampista di Latina è stato accompagnato martedì scorso a Genova dal direttore tecnico della Samagor Giampiero Morgagni. Due giorni da ricordare che hanno lasciato un segno, il mediano ha infatti ben figurato durante le sedute di allenamento come ammesso dallo stesso Morgagni. Yanovskyy sarà richiamato prossimamente per effettuare una gara amichevole.

«Parliamo di un ragazzo che conosciamo molto bene, cresciuto con la Calcio Giovani Latina' e divenuto punto di forza dell'Under 17 Elite di Bilotta. Riccardo è uno vero sportivo, serio e professionale, dotato di qualità e carattere. Ha tecnica e visione di gioco, un giocatore versatile che può ricoprire diversi ruolo in mezzo al campo compreso quello di trequartista. Grazie al nostro rapporto con Bondioli abbiamo avuto la possibilità di fargli vivere un'esperienza importante e ci auguriamo che possa essere solo la prima di tante perché lo merita davvero. Deve continuare ad allenarsi e a giocare così come ha sempre fatto, il Genoa continuerà a seguirlo e, non appena ci sarà l'occasione, lo proverà in una gara amichevole. Siamo orgogliosi come Samagor di avere a disposizione calciatori di questo livello, lavoriamo ogni giorno per dare questo tipo di possibilità ai nostri ragazzi del settore giovanile che hanno la fortuna di poter lavorare con staff di assoluto livello. Siamo impegnati quotidianamente per cercare, con professionalità e competenza, di far crescere gli atleti sotto ogni punto di vista. I risultati ottenuti fino ad ora dalla Samagor sono importanti, uno stimolo per proseguire nel nostro percorso sportivo».

D.M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA