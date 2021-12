Lunedì 20 Dicembre 2021, 05:01

Quattro seggi per Forza Italia, due per le Civiche pontine, due per il Pd. Totale 8 seggi su 12, per il neo presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli. Gli altri quattro seggi sono due a testa, per la Lega e per FdI. È questa la fotografia del nuovo Consiglio provinciale emersa dalle elezioni di sabato.

Ma la vera notizia è che per la prima volta il Consiglio è rosa. Le consigliere elette sono sei, lo stesso numero degli uomini. Non era mai accaduto che l'assise provinciale fosse equamente divisa. «Entusiasta - commenta la più giovane, Valeria Campagna - che si sia realizzato questo risultato ma auspico che al più presto non ci si debba più stupire che accada. Resta certo un buon segnale la presenza non solo di tante donne, ma anche di tante donne giovani, così come sono contenta che la mia lista ne abbia espresse due, a testimonianza della qualità della classe politica giovanile. Sono soddisfatta dell'elezione, soprattutto per il ruolo che potrò svolgere, e di questo ringrazio il mio gruppo Lbc come con soddisfazione vedo che Latina esprime 3 consiglieri. Mi impegnerò su temi come i rifiuti, l'ex Rossi sud, che deve diventare un polo fieristico importante, e soprattutto l'edilizia scolastica superiore: con il presidente siamo già d'accordo di convocare i rappresentanti degli istituti, per avere un quadro della situazione».

I SEGGI

Per Forza Italia entrano in Consiglio Luigi Coscione, Vincenzo Mattei, Annalisa Muzio (di Fare Latina, consigliera comunale nel capoluogo, inserita nella lista FI come indipendente), e Gianluca Taddeo; per il Pd, l'uscente Ennio Afilani e il capogruppo in Consiglio comunale a Latina, Enzo De Amicis; per le Civiche pontine, Valeria Campagna (capogruppo Lbc in Consiglio comunale nel capoluogo) e Carinci. Nel centrodestra, che sarà opposizione, Per la Lega sono consiglieri Sara Norcia e Federica Felicetti, per FdI, Pasquale Cardillo Cupo e Ilaria Marangoni.

Il voto proveniente da Latina per Stefanelli (18 voti contro 12 per Agresti e 3 schede bianche), dimostra la tenuta della maggioranza di Damiano Coletta, che sembra avere ormai incamerato i 3 consiglieri di Forza Italia; il 18esimo voto potrebbe essere quello di Alessio Pagliari, uscito da Latina nel cuore nell'ultima settimana. Le tre schede bianche, secondo i rumors, sarebbero quelle di altrettanti consiglieri della Lega, pronta a supportare Coletta.

LINEE DI MANDATO

Un primo segnale si potrebbe avere già oggi, nel Consiglio comunale in cui Damiano Coletta illustrerà le proprie linee di mandato. Non saranno discusse e votate oggi, in quanto l'opposizione ha chiesto due giorni di riflessione dopo la presentazione.

A quanto si apprende, tra Lega e Coletta ci sarebbe ormai identità di vedute sui punti programmatici. Le distanze resterebbero soltanto sulla tempistica in cui realizzarli: il primo cittadino parla di scadenze trimestrali o semestrali, mentre la Lega vorrebbe porre vere e proprie date di calendario. Nelle prossime ore si vedrà, come si vedrà anche l'eventuale ingresso in giunta di elementi del partito.

La Lega parla di «raddoppio dei seggi in Consiglio: ci batteremo affinché le 33 comunità territoriali tornino ad essere centrali nel dibattito politico». La Lega ha eletto in Consiglio Sara Norcia e Federica Felicetti, per le quali «il sostegno di un centinaio di amministratori locali è la dimostrazione della crescente evoluzione della Lega».

È sulla Lega che però si accentrano gli strali dello sconfitto, il candidato presidente di centrodestra, supportato da FdI e Lega, Giovanni Agresti che, dopo aver perso, ha commentato: «È mancata la Lega, quello delle provinciali è un risultato drogato dagli accordi di potere per il Comune di Latina».

Ma dai sindaci di centrodestra viene anche insinuato un dubbio: che Stefanelli, dipendente della Provincia, potesse essere sì candidabile, ma non eleggibile, a causa di un possibile conflitto di interessi tra l'essere dipendente e l'essere rappresentante legale dello stesso ente. Una incompatibilità che, in caso Stefanelli non si dimetta da dipendente, sarebbero pronti a far verificare dalla giustizia amministrativa con un ricorso. Ora, Gerardo Stefanelli è sì dipendente della Provincia, ma già dal 2009, quando ne divenne assessore all'Ambiente, si mise in aspettativa, come è tuttora. Ben prima di candidarsi, si apprende inoltre, la situazione è anche stata già approfondita, in base all'articolo 60 del Tuel (Testo unico degli enti locali). L'essere in aspettativa sanerebbe infatti la situazione.

