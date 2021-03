10 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL PROGETTO

«Da due anni abbiamo aperto - racconta Franco Provenzani - un reparto Micro Technologies per studiare il raffreddamento dei sistemi elettronici». E' una sfida gigantesca, la sfida del futuro. Ci sono vari progetti attivi anche in campo aerospaziale. Uno riguarda i satelliti: hanno una vita commisurata alle batterie e dunque farle durare di più significa tantissimo. E poi ci sono i data center. C'è un laboratorio in Provides dove cavi e sensori monitorano il funzionamento di un server, una colonna di pc utilizzati sia per l'elaborazione di dati e per lo stoccaggio di informazioni. Controllano temperatura e assorbimento energetico. «Da sempre i server hanno un problema: producono calore e fanno rumore - racconta Provenzani - noi stiamo studiando come ottimizzare il raffreddamento abbattendo l'assorbimento di energia e anche il rumore». Oggi il raffreddamento è garantito dalle ventole tradizionali che muovono l'aria e sono alimentate elettricamente. «Noi puntiamo a raffreddare direttamente le Cpu (ovvero la centrale operativa di elaborazione, il cuore operativo dei computer) decidendo di convogliare il calore dove vogliamo. In questo modo mandiamo in pensione il sistema di raffreddamento a isole calde e fredde e otteniamo anche un abbattimento del 50% di produzione di calore, questo vorrà dire dimezzare i costi di un data center» spiega Provenzani. Una rivoluzione su cui i colossi del settore si stanno scervellando da anni. Risolvere i problemi attuali metterà fine alla necessità di realizzare i data server nei paesi nordici dove oggi si sfruttano le basse temperature per contenere i costi. «Ciascuno potrà archiviare i dati dove vuole abbattendo i costi di gestione e di trasmissione» spiegano a Borgo Piave. Il progetto è al secondo anno di sperimentazione. Ma Provides quada anche al gamig e alle auto elettriche, che usano ancora sistemi di raffreddamento ad acqua. Provides vuole farsi trovare pronta al dopo.

V.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA