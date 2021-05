26 Maggio 2021

L'INCHIESTA

E' l'inizio di febbraio, la Asl ha pubblicato le date in cui si svolgeranno le prove orali del concorso per 70 posti categoria D. L'inchiesta è ormai entrata nel vivo e i militari della Guardia di Finanza decidono di piazzare una cimice e ascoltare alcuni esami. «Tralasciando le valutazione circa il contenuto dell'esame del singolo candidato - scrivono gli investigatori nell'informativa - non avento questo ufficio specifiche competenze in materia, non possono però non essere evidenziate delle discarsie emerse a seguito di un mero confronto relativo all'approccio dell'esame orale dei singoli candidati». Si nota subito «una non comune benevolenza» da parte della commissione verso alcuni candidati «che ha parere di questo ufficio non hanno eccelso nella prova orale».

Sarà un caso ma il riferimento è a due concorrenti che sono parenti di due dipendenti della Asl ai quali la commissione assegna un voto eccellente: 19 ventesimi. Eppure l'esame non era andato granché. Il candidato estrae la domanda, comincia a rispondere ma viene fermato. La commissione lo invita «a rileggere la domanda». Poi interviene Rainone: «Stiamo cercando di mettervi a vostro agio» e aggiunge: «Conosce un'altra modalità di accesso agli atti che il cittadino può fare...». Il candidato «scuote la testa come a significare che non sa rispondere». Rainone menziona il Rup, «ma il candidato scuote di nuovo il capo in segno di diniego - racocntano gli investigatori - e pare che dica di essersi bloccato». Prontamente il presidente «invita l'esaminando a parlare dell'argomento a piacere».

Poi un altro candidato, anche lui figlio di un dipendente Asl. Anche lui estrae la domanda e farfuglia qualcosa. Rainone «cerca di aiutarlo con degli input», poi alla fine si arrende «e chiede l'argomento a piacere». Ma il ragazzo si interrompe e dice di essere agitatissimo. La commissione lo tranquillizza e alla fine si complimenta anche. Entrambi come detto hanno preso 19.

Poi ci sono i candidati che non hanno alle spalle parenti o amici. Ce n'è uno «che ha continue incertezze», Rainone gli chiede l'argomento a piacere, ma poi Rainone «gli fa diverse domande», e il candidato «seppur con qualche incertezza risponde». Risultato 14 ventesimi. Ma c'è anche chi estrae la tracca, risponde con sicurezza e in modo brillante e alla fine ottiene il massimo, 20 ventesimi. Gli investigatori chiosano che la votazione dei primi due candidati doveva essere vicina o identica al concorrente che ha preso 14, non certo a quello che ha ottenuto il massimo. Evidententemente «Rainone, a conoscenza di tutte le dinamiche e degli equilibri sottostanti un concorso fortemente condizionato in termini di aspettative da parte di rappresentanti politici e dipendenti Asl, impone la sua volontà a salvaguardia degli equilibri che tutelano il proprio interesse personale (vantaggio di carriera) e quello dei terzi richiedenti (politici e dipendenti Asl». Chissà cosa avranno da dire a loro difesa, ques'oggi, Rainone ed Esposito quando saranno interrogati dal gip Giuseppe Cario.

