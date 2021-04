24 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INTERVENTO

Alla fine della giornata nel carcere di Latina sono stati vaccinati tutti: detenuti, agenti di polizia penitenziaria e personale amministrativo.

È un risultato importante visto che proprio la battaglia lanciata dai sindacalisti della Federazione Confsal-Unsa dal capoluogo pontino ha fatto da apripista per consentire la somministrazione del vaccino anti Covid anche ai dipendenti civili degli istituti di pena che in origine non era prevista ma che da ieri avverrà in tutte le carceri del Lazio. Proprio ieri mattina, mentre detenuti e gli agenti di polizia penitenziaria venivano sottoposti a vaccinazione i rappresentanti della Federazione Confsal-Unsa, sigla maggiormente rappresentativa nel dicastero della Giustizia, hanno organizzato una assemblea davanti alla casa circondariale di via Aspromonte per chiedere che venisse sottoposto a vaccinazione anche il personale amministrativo, o civile, che opera nell'istituto penitenziario. «Negli istituti penitenziari del Lazio le competenti Asl rifiutano la vaccinazione al personale amministrativo si legge in una nota al presidente della Regione Zingaretti del segretario generale Massimo Battaglia che questa mattina ha partecipato alla protesta insieme al rappresentante pontino Quirino Leomazzi - questo con grave atteggiamento discriminatorio non supportato da alcuna motivazione e logica». Alla fine l'assemblea ha ottenuto il risultato voluto perché nel pomeriggio il vaccino è stato somministrato ai dipendenti del carcere, 15 in tutto, ai quali si aggiungono i 120 detenuti e i 114 operatori di polizia penitenziaria. In contemporanea, alla luce delle sollecitazioni da parte del sindacato è partita anche la somministrazione in altri istituti penitenziari del Lazio quali Rebibbia e Civitavecchia e nei prossimi giorni inizieranno a vaccinare tutti i restanti istituti penitenziari del Lazio come assicurato dalla Regione.

«Si tratta di un'altra importante vittoria commenta il Segretario Provinciale Confsal-Unsa Quirino Leomazzi - in difesa del diritto più prezioso: la salute dei lavoratori».

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA