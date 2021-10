Domenica 3 Ottobre 2021, 05:04

La consiliatura durata oltre i canonici cinque anni è dovuta alla pandemia Covid che ha fatto slittare, con decreto, al 3 e 4 ottobre le elezioni in programma per giugno scorso. Chi a Latina è in quarantena per Covid e non intende rinunciare al diritto di voto può attivare il servizio di Prontobus contattando la centrale operativa del comando di Polizia Locale (telefono 0773/4666320-4666333). Per Covid è possibile votare anche a domicilio per chi ne fa espressamente richiesta all'ufficio elettorale, previo certificato medico. Necessaria la certificazione di essere sottoposti a trattamento domiciliare, quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19. La richiesta di certificazione va fatta direttamente alla Asl, scrivendo a medicisisp@ausl.latina.it, riportando i dati anagrafici completi e recapito telefonico. A ieri la Asl di Latina ha risposto a 25 richieste provenienti dall'intera provincia. Le domande pervenute nel pomeriggio di ieri, invece, verranno lavorate oggi. Si potrà fare richiesta fino alla chiusura dei seggi, prevista per domani alle 15. Oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, l'ufficio elettorale di via Ezio sarà aperto per rispondere all'esigenza di rilascio e rinnovo delle tessere elettorali. Il servizio Prontobus può essere attivato anche per gli elettori diversamente abili.