Nuovo round questa mattina tra la Galileo Galilei srl e il Comune di Latina davanti ai giudici del Tar chiamati a valutare nel merito la richiesta di annullamento da parte della società del verbale della Commissione di gara con il quale è stata dichiarata inammissibile l'offerta della srl nella procedura aperta dell'amministrazione per l'affidamento del servizio di pronto soccorso degli animali rinvenuti sul territorio del comune capoluogo.

La gara in questione bandita dall'amministrazione puntava a individuare un soggetto al quale affidare una parte dei servizi destinati agli animali, gara alla quale in realtà aveva partecipato soltanto la Galileo Galilei ma che non aveva ottenuto l'affidamento non tanto per la mancanza dei requisiti quanto per alcuni problemi relativi alla formulazione dell'offerta che avevano indotto la Commissione aggiudicatrice ad escluderla procedendo ad una proroga del servizio in questione alla precedente assegnataria per evitare di lasciare scoperto il servizio stesso.

La stessa srl aveva già presentato la scorsa primavera un ricorso per contestare l'affidamento dell'altro servizio di pronto intervento per animali alla società Veterinaria Pacifico, la cui offerta era stata giudicata migliore sulla base del criterio di minor prezzo. La società infatti si era classificata prima nella graduatoria con una proposta che prevedeva una spesa di 47.206 euro (con ribasso del 45%) oltre al servizio di trasporto animali per ulteriori 1.250 euro per un totale di 48.456 euro. La Galileo Galilei offriva invece i servizi richiesti a 61.797 euro (con ribasso del 28%) e il servizio di trasporto animali a zero euro per un totale di 61.797 euro. Una decisione quella del Comune di Latina avallata da una sentenza del Tar del giugno scorso con la quale i giudici amministrativi hanno stabilito che la Commissione, valutate le due proposte, ha ritenuto di aggiudicare l'affidamento del servizio di pronto soccorso degli animali alla Società Veterinaria Pacifico ritenendo che la stessa fosse congrua, remunerativa ed in grado di garantire la copertura dei costi delle prestazioni professionali oggetto dell'appalto de quo.

Nell'udienza di oggi l'amministrazione, rappresentata dall'avvocato Francesco Cavalcanti, è chiamata a rispondere dell'esclusione della Galilei, assistita dagli avvocati Silvestro Carboni e Pierluigi Torelli, dall'altra gara per il servizio di cura degli animali randagi, gara in cui stavolta non c'erano altri concorrenti ma problemi nella formulazione della proposta di offerta.

