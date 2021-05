21 Maggio 2021

CALCIO

L'ultima volta che sono scese in campo risale allo scorso ottobre, di gare di campionato se ne erano disputate appena cinque, ma i presupposti per fare bene c'erano tutti considerati i risultati ottenuti ad inizio stagione. Nuovo Cos Latina, Latina Borghi Riuniti e Nuovo Latina erano tra le protagoniste indiscusse del campionato di Promozione e, a distanza di sette mesi, sono di nuovo a lavoro, seppur con modalità differenti, per programmare la prossima stagione calcistica.

NUOVO COS LATINA

Quando è stato deciso, causa Covid-19, di fermare il torneo, i neroverdi si trovavano al primo posto nel proprio girone, con quattro successi su quattro, più il passaggio del turno in coppa Italia e un match da recuperare. Gli uomini allenati da Andrea Bellamio stavano letteralmente volando, complice anche la vittoria nello scontro diretto con il Ceccano. Si ripartirà dallo stesso gruppo di lavoro, come ammesso anche dal presidente Rino Somma: «Fermarsi dopo un inizio del genere ci ha amareggiato, ma di fronte ad un problema così grande anche il calcio dilettantistico è passato in secondo piano. La voglia di ricominciare è tanta, l'entusiasmo non manca e la nostra idea è quella di dar seguito a quanto di buono fatto negli ultimi due anni. Non dimentichiamo che la nostra società nel giro di tre anni è passata dalla Seconda categoria al primo posto in Promozione, grazie ad una programmazione seria, dirigenti capaci, un allenatore di altissimo profilo e dei giocatori che ci hanno dimostrato sempre grande disponibilità».

LATINA BORGHI RIUNITI

L'unione delle forze tra Montello, Borgo Bainsizza, Podgora e Santa Maria aveva pagato immediatamente dividendi. L'undici di Ivan Omizzolo si è posizionato subito dopo le big nelle prime gare di campionato con un team giovane, ma molto ambizioso. Il numero uno del club Roberto Tomassini ha già ben chiara la strategia futura: «Ricominceremo all'insegna della continuità, il mister resta al suo posto così come il direttore sportivo Bruno Federico. Abbiamo già avuto modo di vederci con gli altri soci, Roberto Belvisi, Maurizio Cavaricci e Giuseppe Mancini, desideriamo confermare l'ossatura della squadra e puntellarla con elementi di valore in grado di portarci ad un livello superiore. La pandemia di certo non aiuterà i club nel reperimento delle risorse, ma è pur vero che non aver giocato per mesi ha dato modo di risparmiare qualcosa che potrà essere quindi reinvestito in vista della prossima stagione».

NUOVO LATINA ISONZO

Cambiamenti in vista per quanto riguarda il club nerazzurro. Pare essere infatti sempre più vicina la cessione del club e solamente con l'arrivo dei nuovi proprietari se ne saprà di più sul futuro della squadra dell'ormai ex allenatore Roberto Giovannelli approdato ad inizio settimana al Borgo San Michele in Prima categoria. Non ci sarà più nemmeno il ds Stefano Vona, l'uomo mercato che aveva contribuito a creare la formazione passata in due soli stagioni dalla Seconda alla Promozione.

Davide Mancini

