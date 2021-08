Venerdì 27 Agosto 2021, 05:00

CALCIO

Sono otto, tutte ambiziose e con la voglia di ritagliarsi uno spazio importante nel campionato di Promozione. Manca ormai poco all'inizio della stagione e già da giorni le compagini della provincia di Latina sono al lavoro per preparare con cura la stagione 2021/2022.

Nuovo Cos Latina, Virtus Faiti, Latina Borghi Riuniti, Atletico Pontinia, Monte San Biagio, Hermada, Fc Montenero e Città di Lenola saranno in campo già il 19 settembre per la gara a eliminazione diretta di coppa Italia, quattro derby da non perdere che rappresentano un antipasto del campionato che verrà, con l'auspicio di poterlo terminare. Le otto sorelle sono state inserite nel girone E, che vede la presenza di altrettante formazioni ciociare. Una divisione identica a quella dello scorso anno, con avversarie di blasone come ad esempio Ceccano, Alatri e Anitrella. Chi ha investito con il chiaro intento di ottenere il salto di categoria è l'Fc Montenero, club che anno dopo anno continua il suo processo di crescita. Alla corte del nuovo tecnico Ferone sono arrivati giocatori di alto livello, tra tutti Matozzo, ex bomber del Paliano (nella foto) che ha ottenuto diversi succ\essi in carriera tra Eccellenza e Promozione. Punta in alto anche il Latina Borghi Riuniti che, grazie al lavoro svolto in estate dal ds Bruno Federico, ha saputo allestire un rosa decisamente competitiva in cui spiccano giovani di sicuro interesse guidati dal tecnico Ivan Omizzolo. Prosegue sulla via della continuità anche il Nuovo Cos Latina allenato da mister Andrea Bellamio, mentre la novità è rappresentata dalla ripescata Virtus Faiti piena di giovani di belle speranze e giocatori di grande esperienza come Masini. C'è fermento e voglia di stupire in casa dell'Atletico Pontinia, guidato quest'anno da mister Fabio Facci, così come c'è l'intenzione da parte di Hermada e Monte San Biagio di recitare un ruolo da protagonisti. Tutto da scoprire invece il Città di Lenola, altra new entry di un torneo di Promozione che si prospetta equilibrato.

Davide Mancini

