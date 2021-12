Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:02

GLI APPUNTAMENTI

Arriva anche a Latina il progetto dell'associazione Ariadne. Si chiama Project Scuola e comprende, in varie località, una corposa serie di laboratori, workshop, masterclass teatral-letterari e poi spettacoli, letture drammatizzate ed anche performance multimediali, che si avvalgono del contributo della Regione Lazio. Oggi e domani la rassegna arriverà nel capoluogo proponendo spettacoli sia per i bambini, sia per il pubblico di young adult. Sono cinque gli spettacoli che verranno proposti. Si parte oggi alle ore 17:30 quando sarà allestito C'era una volta Karlsson, adatto ai bimbi dai 3 anni in su. La sera, alle 21:45, sarà la volta de L'inizio, spettacolo che attraversa le atmosfere in bianco e nero delle pagine più belle del cinema e del teatro italiano del XX secolo, per sentire l'energia ed il calore sincero di quegli anni ed è dedicato a un pubblico più adulto. Si tratta di un omaggio a Giorgio Strehler. Domani il pubblico dei piccoli sarà invitato a prendere parte al mini festival ProjectScuolaFest dedicato ad alcune delle più famose favole di tutti i tempi tra cui: Alice (alle 16), che è ispirato alla celebre fiaba Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll, una favola misteriosa e fantastica che gioca con le parole, le gesta e i corpi di attori, ma soprattutto con la fantasia dei ragazzi. Alle ore 11 toccherà a «Grimm Rock I musicisti di Brema. Nel pomeriggio spazio alla grande letteratura con La Regina delle Nevi alle ore 18:30. Si tratta di uno spettacolo ideato come una articolata azione scenica capace di unire teatro di prosa, danza, letteratura e musica», ma piuttosto come un poema fantastico tessuto dai giochi teatrali e musicali. I cinque eventi si svolgeranno al Madxi, il museo di Arte contemporanea di Tor Tre Ponti, a Latina Scalo. Fra.Ba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA