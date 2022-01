Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

Arsial può essere un partner del Comune di Latina, ma per prima cosa bisogna seguire le norme, identificando, tramite bando pubblico, un promotore per un progetto di finanza per la ristrutturazione del Mercato annonario di viale Don Morosini. La pensa così il consigliere comunale di Lbc, Emilio Ranieri che, assessore ai Lavori pubblici fino a tre mesi fa, ha seguito la vicenda in prima persona, mentre Fratelli d'Italia chiede che i progetti siano portati in commissione, in modo che i consiglieri possano valutarli. «L'unico progetto di finanza definito e che sta andando avanti è quello della ristrutturazione con parcheggio di via Pio VI - racconta Ranieri in merito alla polemica delle ultime ore sulle tre ipotesi progettuali di ristrutturazione messe in campo nel 2019 dall'Arsial - per un progetto di finanza occorre un promotore e per il Mercato annonario ancora non c'è: l'amministrazione deve quindi fare un bando pubblico per trovarlo. L'idea è quella di una città del gusto, ma va sottolineato come fino ad ora l'Arsial non è andata oltre l'elaborazione di ipotesi progettuali. L'Arsial è un soggetto che può aiutare a stilare i contenuti, ma il promotore si sceglie con un bando, e il Consiglio comunale deve deliberare l'interesse pubblico a realizzare l'intervento». Secondo Ranieri, inoltre, «è possibile pensare a un partenariato pubblico-privato, ma sempre trovando prima un promotore. A Roma, ad esempio è accaduto per via dei Condotti, dove Arsial ha potuto utilizzare strutture che erano state riqualificate da un privato». Sul tema sono intervenuti anche la capogruppo di FdI, Matilde Celentano, e il consigliere Gianluca Di Cocco, secondo i quali «questi progetti sono a disposizione dell'amministrazione, dunque siano portati in commissione e valutati». Secondo i due esponenti, «recupero e rilancio dell'ex Annonario rappresentano una priorità rispetto a cui tutte le forze politiche sono concordi. Vediamo le carte, discutiamo, proviamo a migliorare il tutto ma assolutamente facciamo presto. Il commercio ha bisogno di risposte celeri. L'immobile poi, può rappresentare davvero un volano per l'agroalimentare ma anche per tutte le attività del centro storico di Latina, a cascata. Crediamo sia ora di finirla con gli annunci e i proclami e passare alle cose concrete». La polemica è iniziata alcuni giorni fa, dopo che l'assessore ai Lavori pubblici, Pietro Caschera, aveva parlato del progetto Arsial, presentato nel 2019, e non di quello della Wise Design dell'architetto pontino Simone Bove, presentato dal sindaco in campagna elettorale, e che già vanterebbe una cordata di imprenditori pronti a impegnarvisi.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA