URBANISTICANuovo quadro economico; integrazione della relazione tecnica con approfondimenti sulle scelte progettuali in relazione allo stato di fatto, sulla corrispondenza delle soluzioni con i costi dell'opera; calcoli di massima per le strutture di fondazione e degli impianti; relazioni geologica, geotecnica, sismica, idrogeologica e idraulica.LA CONFERENZA DI SERVIZISono solo alcune delle prescrizioni dettate dalla conferenza di servizi sul progetto delle opere di urbanizzazione per il piano di zona Casal dei Pini di Latina a Borgo Grappa: progetto che è «accoglibile», ma subordinato al rispetto delle prescrizioni, che non sono poche né di poco conto, includendo anche lo schema di contratto per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La conferenza di servizi si è svolta a novembre e due giorni fa la conclusione positiva è stata approvata con determina del Comune.Richiesta dai proponenti il piano di zona, la conferenza dei servizi decisoria era nata con lo scopo di definire il progetto. Ai proponenti era stato poi richiesto di integrare il progetto stesso, in particolare per estenderlo a tutto il perimetro del piano di zona approvato; di adeguare l'accesso viario da via Litoranea in modo da prevedere la realizzazione dello stesso attraverso due stralci di progetto; la previsione di una sezione stradale che comprenda la sponda del fosso del Malconsiglio, con indicazione delle distanze tra la sezione stradale e la sponda.Progetti adeguati e trasmessi agli enti preposti, con la conferenza dei servizi che ha demandato infine al progetto esecutivo eventuali possibili e opportune modifiche delle sezioni stradali. Tutto questo, a ormai quasi otto anni dall'approvazione dei piani di zona da parte del Consiglio comunale di Latina.L'ANALISI«Se non si approva in maniera conclusiva il progetto definitivo, non si può neanche arrivare alla cessione effettiva delle aree - commenta l'assessore al Governo del territorio, Francesco Castaldo - da qui, poi, si dovrà passare al progetto esecutivo. In questo momento, va fatta la verifica del progetto definitivo e, essendo un importo elevato, va dato un incarico a un tecnico esterno, sempre a spese dei proponenti. Bisogna trovare un modo per sbloccare queste situazioni, su cui spesso si impantanano i piani di zona».GLI ALTRI CASISe Casal dei Pini è in queste condizioni, «per il piano Zani ancora non è stata nemmeno convocata una conferenza di servizi», mentre per il piano La Rosa «le imprese si stanno proponendo ai privati per l'acquisto di alloggi. Ora però dobbiamo tornare in Consiglio comunale per assegnare l'area a una coop in conseguenza di richieste di trasferimento. Se non si fa, il consorzio non può procedere allo scorrimento delle graduatorie».La procedura dei piani di zona, avviata ormai 15 anni fa, ha incontrato nel tempo molti inciampi, e delle 27 aree offerte, molte sono rimaste solo sulla carta, con l'amministrazione comunale che è stata costretta a chiedere ai proponenti una decisione finale.An.Ap.