Domenica 5 Dicembre 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 09:24

Quando cerchi Littoria sul "Portale Antenati" del Mibac e della Direzione Generale Archivi il primo registro che trovi è l'indice decennale degli atti di matrimonio. Si va in ordine alfabetico e non per data. Quindi il primo nome in cui ci si imbatte è quello di Alvisini Filippa, nata nel 1920. Scorrendo tra i nomi, nella prima pagina c'è c'è Ambrosi Palmira, il suo atto è il numero 3. Ma per sapere chi sono stati i primi a chiedere di sposarsi a Littoria bisogna andare al Registro Pubblicazioni di Matrimonio Anno 1933. Gli sposi sono Dal Cero Vittorio e Mori Anna Maria. L'8 gennaio del 1933, domenica, fu affissa la prima pubblicazione di matrimonio, atto firmato da Luigi Rouzi Berretta, cittadino delegato ufficiale di stato civile. Del Cero è un contadino, è figlio di Evaristo, contadino anche lui, e di Ottavia, donna di casa. Anche la sposa è una donna di casa. Figlia di un contadino e di una casalinga, si legge sull'atto e viene da chiedersi quale fosse la differenza con una donna di casa. Vengono da Montecchia di Crosara e da Zevio, ed è lì a Zevio che hanno vissuto e dichiarano che di aver avuto gli sposi da un anno ad oggi la residenza nel Comune di Zevio.

Passano gli anni e cambiano i registri. L'ultimo, quello del 1945, riporta alla pagina 244 il matrimonio di Mario Luciani e Gigliola Foiorani. Littoria è ormai da sei mesi diventata Latina. L'ufficiale di anagrafe Francesco De Santis annota l'ultimo matrimonio dell'anno, trascrivendo l'atto ricevuto dal Comune di Roma. Il matrimonio tra il meccanico e l'impiegata celebrato in una chiesa della Capitale. Scorrendo indietro le pagine, a maggio, quando Littoria è già Latina, ma il decreto del 9 maggio firmato dal Re non è stato ancora pubblicato e l'ufficiale di anagrafe forma ancora come delegato del Comune di Littoria fino all'atto dell'11 giugno, in cui trascrive il matrimonio tra Pasquale Gava e Clara Ifuni cher si è celebrato il giorno prima a San marco da don Carlo Torello, nome storico per la città. Lo sposo è un calzolaio, la moglie una una casalinga. Hanno entrambi ventidue anni. Sono loro gli ultimi sposi di Littoria.

Voltando la pagina del registro, la numero 78, l'Ufficiale di Stato civile è sempre Francesco De Santis , ma firma per conto del Comune di Latina il primo atto di matrimonio con il nuovo nome della città. Le nozze sono state celebrate sempre a San Marco e sempre da don Carlo »Torello il sedici giugno. Alessio Roviaro e Angelina Dalcasti, bidello e casalinga. sono i primi sposi di Latina.

V.B.

