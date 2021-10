Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:02

1) Al primo turno abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati conquistando il ballottaggio contro un centrodestra che si è presentato unito e forse con troppe certezze riguardo una vittoria immediata. La differenza numerica tra voto al candidato sindaco e alle liste è un ulteriore segnale che c'è una parte importante dell'elettorato di centrodestra che non si fida del mio competitor e che vede in me una figura di garanzia.

2) Ho imparato che bisogna andare avanti e cercare di migliorarsi sempre. Sicuramente qualche errore è stato commesso in questi 5 anni di primo mandato, penso ai primi 2-3 anni in cui abbiamo lavorato pancia a terra per rimettere in sesto un Ente che era sull'orlo del dissesto finanziario, oltre che morale. Qualsiasi errore io abbia commesso, l'ho fatto sempre pensando al bene comune e mai all'interesse mio o di qualche gruppo di persone.

3) Sono vaccinato con una dose perché ho avuto il Covid, che ho contratto mentre facevo il mio lavoro di sindaco, trovandomi a risolvere una situazione potenzialmente pericolosa al dormitorio. Sono assolutamente d'accordo sull'obbligo del green pass nei posti di lavoro. Dobbiamo avere fiducia nella scienza, lo dico da sindaco e da medico.

4) Abc è stata la grande sfida del primo mandato. Venivamo da 20 anni di raccolta differenziata ferma al 30% e con la Latina Ambiente indebitata per 30 milioni. Ci hanno preso per folli quando abbiamo fatto la scelta dell'Azienda Speciale e siamo anche dovuti passare per tutti i gradi di giudizio a causa dei ricorsi subiti. Ora Abc sta viaggiando spedita, è partito il porta a porta con risultati eccezionali, abbiamo rinnovato il parco mezzi, salvaguardando 170 posti di lavoro e stabilizzandone altri 50. È un esempio che amministrazioni in Italia ci invidiano.

5) A Rio Martino abbiamo fatto quello che nessuno prima di noi era riuscito a fare: attraverso un bando pubblico abbiamo assegnato la gestione di 200 posti barca che garantiranno il rilancio dell'economia marinaresca di Borgo Grappa. Sulla necessità di un secondo approdo vanno fatte le opportune valutazioni, progetti così importanti devono essere sostenibili sia dal punto di vista economico-finanziario, sia dal punto di vista ambientale. Basta con le opere-bluff.

6) Indietro non si torna, quella è la naturale vocazione del nostro centro storico. Sono tanti i progetti che ci permetteranno di renderlo un gioiello: la casa del gusto all'ex Mercato Annonario, la riapertura di teatro e biblioteca, ex Banca d'Italia, Casa della Musica, ex Garage Ruspi, oltre al Cambellotti.

7) Stiamo lavorando per salvare quel mutuo con un nuovo progetto di mobilità sostenibile che possa rendere concreto un collegamento su rotaia dalla stazione di Latina Scalo alle autolinee e fino al mare, con un tracciato chiaro, possibile, moderno, europeo. Serve questo, non illusioni da campagna elettorale.

8) Sul cimitero la vicenda è complicata, abbiamo ereditato un project financing molto sbilanciato a favore del privato. Abbiamo approvato un regolamento che garantisce l'utenza, primo passo verso la soluzione della questione.

9) Una cosa l'abbiamo già fatta: acquisire l'ex Banca d'Italia. Lì garantiremo servizi di qualità per i giovani.

10) Il progetto A gonfie vele, insieme con Ater, con i 27 milioni che abbiamo ottenuto dal Ministero, riqualificheremo un intero quartiere. Vicino alle periferie stiamo coi fatti, non con le bugie da campagna elettorale.

