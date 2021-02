PROFESSIONISTI

E' stata presentata presso la sala Duilio Cambellotti della Prefettura a Latina, la compagine pontina della confederazione Associazioni Europee di Professionisti e Imprese, Aepi, alla presenza del presidente della Provincia di Latina Carlo Medici, del presidente nazionale Aepi Mino Dinoi, i coordinatori regionale Rita Palombi e provinciale Giuseppe Baratta. La confederazione raggruppa, da due anni a livello nazionale, liberi professionisti e micro e piccole imprese, raccogliendone le istanze.

«Ma il vero obiettivo è portare i territori alla ribalta nazionale, con i loro problemi da affrontare in sinergia e le loro potenzialità», ha spiegato Dinoi. Aepi è firmataria tra le altre cose, del patto per l'Export, di un protocollo con Anci- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani - e di un altro con Città dell'Olio. «Il nostro impegno - ha sottolineato il coordinatore provinciale Giuseppe Baratta - è la valorizzazione delle eccellenze locali e progetti di internazionalizzazione del Made in Italy. Da qui inizia la nostra sfida per garantire una sviluppo economico e sociale della provincia di Latina».

L'intenzione è «rappresentare le eccellenze del Lazio - spiega Rita Palombi - e metterle in rete in un momento non certo facile per l'economia. Un'opportunità per le piccole imprese che altrimenti rimarrebbero isolate. Per questo però abbiamo bisogno degli enti locali».

Da qui nasce la collaborazione con la Provincia di Latina: «E' un'occasione che non possiamo perdere - dice il presidente Medici - perchè dà la possibilità di analizzare i problemi su più livelli, non solo nel locale. Da soli non si riesce e ma le associazioni sono lo stimolo per fare meglio».

Due le priorità: «Prima di tutto, in questo momento così difficile, tutti dobbiamo dare un contributo al paese - ha detto il presidente Dinoi - e poi è il momento di scoprire una unità di intenti tra il livello centrale e quello territoriale, che diventa essenziale per la crescita del made in Italy. Si vanno dunque a cercare eccellenze nelle eccellenze e pensiamo che questa sia l'inizio di una fase nuova».

Francesca Balestrieri

