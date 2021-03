24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







TRIBUNALE

Prime condanne ieri pomeriggio per l'inchiesta Commodo che il 19 gennaio 2019 aveva portato all'arresto di sei persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento del lavoro, all'estorsione, all'autoriciclaggio, alla corruzione e ai reati tributari mentre l'Inps ha presentato una richiesta di risarcimento danni di oltre 13 milioni di euro. L'inchiesta portata avanti dalla Squadra Mobile di Latina e coordinata dai sostituti procuratori Carlo Lasperanza e Luigia Spinelli ha fatto emergere come le sei persone colpite da ordinanza cautelare fossero, attraverso la società cooperativa Agri Amici, con sede a Sezze nel reclutamento e nello sfruttamento di stranieri centrafricani e rumeni, somministrando illecitamente la loro manodopera a centinaia di azienda agricole, avendo monopolizzato il settore nelle provincie di Latina, Roma, Frosinone e Viterbo. Un vero e proprio sistema di caporalato nel quale erano coinvolti anche l'allora segretario provinciale della Fai Cisl Marco Vaccaro e l'ispettore del lavoro Nicola Spognardi. Ieri davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Giuseppe Molfese si è celebrato il processo con riti alternativi a carico proprio di Spognardi e Luca Di Pietro. Il primo, assistito dagli avvocati Alessandro Paletta e Flaviana Coladarci, è accusato di avere garantito, come dipendente dell'Ispettorato territoriale del lavoro, di avere fornito copertura alla Agriamici in cambio di utilità economiche, elargendo consigli e indicazioni agli indagati utili ad eludere controlli e contestazioni da parte del suo ufficio. Il 60enne ha scelto di patteggiare la pena ed è stato condannato ad un anno e quattro mesi di carcere. Per quanto riguarda invece Luca Di Pietro, formalmente presidente della Agriamici, impegnato nel trasporto e nella vigilanza dei braccianti, ha optato per il rito abbreviato: per lui, assistito dall'avvocato Giovanni Codastefano, il pubblico ministero Giuseppe Miliano aveva chiesto una pena di quattro anni di carcere: il gup, al termine della camera di consiglio, lo ha condannato due anni e mezzo di carcere e a una pena pecuniaria di 100mila euro. E all'udienza di ieri mattina era presente anche il legale dell'Inps di Latina che si è costituito parte civile nel procedimento penale. L'ente ha avanzato una richiesta di risarcimento nei confronti di tutte le parti in solido di oltre 13 milioni di euro: questo è infatti il danno subìto come immagine e come disservizio secondo l'ente previdenziale. Il giudice ha disposto che tale risarcimento sia definito in sede civile. Non si è invece costituita parte civile la Cisl provinciale nonostante tra gli arrestati ci sia colui che all'epoca ricopriva la carica di segretario provinciale della Fai. Per quanto riguarda gli altri indagati, Luigi e Chiara Battisti, Marco Vaccaro e Daniela Cerroni, è in corso a loro carico il processo con rito ordinario davanti al Tribunale di Latina.

E. Gan.

© RIPRODUZIONE RISERVATA