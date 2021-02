IL PROCESSO

Dopo il tentato omicidio di Carmine Ciarelli, l'omicidio di Moro e quello di Fabio Buonamano consumato subito dopo, le indagini della squadra mobile all'epoca si articolarono in diversi filoni investigativi, il più importante dei quali sfociato nell'operazione Caronte, conclusa con una sentenza di condanna a 240 anni di carcere a carico degli esponenti del clan rom Ciarelli- Di Silvio. Per quel processo risultano infatti già detenuti tre delle persone destinatarie dell'ordinanza di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione Moro, Grenga, Ferdinando Furt e Ferdinando Macù Ciarelli. Proprio quella sentenza, per il dirigente della squadra mobile di Latina Giuseppe Pontecorvo, apre la strada a una ricostruzione delle dinamiche criminali anche relative alla guerra criminale. Per la prima volta infatti il tribunale di Latina accerta l'esistenza di un'associazione per delinquere derivata dall'alleanza tra le famiglie Ciarelli e Di Silvio, impegnate in una serie di azioni ritorsive trasversali nei confronti degli appartenenti alla comunità non rom, ovvero a quella fetta della locale criminalità che aveva cercato di sostituire i clan rom nelle attività delittuose sul territorio, soprattutto usura ed estorsione.

Il processo Caronte insomma descrive l'azione del clan per contrastare le mire espansionistiche dei gruppi rivali, tra cui appunto quello di Moro, e riconosce la gestione predominante dei Di Silvio e dei Ciarelli, rafforzate proprio grazie a questa alleanza. Se questi ultimi avevano infatti il potere economico, i primi avevano la forza militare, quella delle armi e degli uomini.

Costantino e Carmine Di Silvio, intercettati a luglio del 2010, ammettono candidamente: La forza è dalla parte nostra e loro hanno i soldi. A suggellare questa unione era stata anche la presenza di Ferdinando Pupetto, Costantino Cha Cha e Ferdinando Di Silvio nel reparto Rianimazione del Goretti, dove Carmine Ciarelli era ricoverato dopo il tentato omicidio. Il processo Caronte spiega il vicequestore Pontecorvo fa capire che la guerra criminale ha un metodo mafioso e riconduce il delitto di Moro a un omicidio di mafia. Le dichiarazioni dei pentiti hanno poi fatto il resto, consentendoci di avere precisi riscontri e di aggiungere elementi importanti alle indagini. E' chiaro che Latina non è stata solo Lallà Di Silvio'. E molto c'è evidentemente ancora da scoprire.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA