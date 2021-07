Venerdì 23 Luglio 2021, 05:02

IL CASO

Il centro commerciale Morbella di Latina costretto a chiudere temporaneamente, fino al ripristino dei requisiti di sicurezza. Nel mirino i lavori in corso all'interno della struttura, con seminterrato puntellato e parziale demolizione del solaio. Il cantiere segnalato con lo striscione recante la scritta Stiamo realizzando il nostro futuro è finito al centro di un verbale dei Vigili del fuoco.

IL PROVVEDIMENTO

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia Locale hanno notificato a Salvatore Centola, in qualità di presidente del consorzio di operatori commerciali del Morbella, un'ordinanza di immediata sospensione dell'attività di grande struttura di vendita. Si tratta di un provvedimento emesso il 13 luglio dal servizio Attività produttive del Comune di Latina e pubblicato il 21 luglio all'Albo pretorio dell'ente. Questa mattina, i vigili urbani torneranno in via del Lido per la verifica dell'ottemperanza del provvedimento che nei fatti è stato interpretato di chiusura dei negozi fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L'ordinanza assegna un termine di 30 giorni per l'adozione delle misure necessarie al rispetto degli obblighi violati. Trascorso inutilmente questo lasso di tempo, il servizio Attività produttive provvederà a disporre la chiusura vera e propria.

CRITICITÀ NEL CANTIERE

Come specificato nell'ordinanza, tutto nasce da un sopralluogo effettuato dal comando provinciale dei Vigili del fuoco, il cui verbale è stato notificato al Comune il 18 giugno scorso. Oltre all'assenza di Scia, sono state eccepite tre situazioni: lavori alle pensiline, riguardanti anche impianti elettrici; opere connesse alla parziale demolizione del solaio tra l'autorimessa e il centro commerciale, nell'area in cui era installata la scala mobile al piano terra; lavori per la realizzazione di una comunicazione, con semplice porta metallica verso l'autorimessa, nella zona della rampa, alla presenza di gruppi motori climatizzatori. Il tutto senza l'adozione di idonee misure, anche del tipo procedurali, per garantire la salvaguardia dei praticanti del centro da tutti i rischi di natura elettrica e di pericolo incendio. Segnalato anche il danneggiamento di alcune porte resistenti al fuoco nel locale autorimessa, in corrispondenza del deposito bar.

LA REAZIONE

La sospensione dell'attività è stato per gli uffici comunali un atto dovuto, resosi necessario dalla mancata regolarità dal punto di vista antincendio, comunicato dal comando dei vigili del fuoco, ha confermato ieri sera l'assessore al ramo Simona Lepori. Ci stiamo adopereremo ha aggiunto la delegata al commercio del sindaco Damiano Coletta - affinché nel più breve tempo possibile si possa trovare una soluzione che metta in sicurezza la struttura, garantendo, alle attività presenti all'interno del centro commerciale la possibilità di operare.

I TEMPI

Ieri, prima che l'ordinanza fosse notificata al presidente del consorzio, al Morbella sembrava una giornata qualsiasi, sia pure ostacolata dai lavori in corso: nel seminterrato avventori a caccia di un parcheggio tra le transenne, poi tutti in ascensore visto che la scala mobile era stata smontata da tempo. Niente sembrava segnalare situazioni di pericolo, neanche interdetto il parapetto del primo piano in corrispondenza dei lavori a strapiombo. Per rendere operativa l'immediata sospensione dell'attività di grande struttura di vendita è trascorso oltre un mese dal verbale di accertamento delle carenze di sicurezza.

Rita Cammarone

