24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

La Pro Cisterna è tra le società della provincia di Latina che non ha voluto riprendere il campionato di Eccellenza. Una scelta che ha deluso le aspettative dei giocatori. Attraverso un comunicato dai toni decisi, i componenti della squadra hanno espresso il loro rammarico. «Ad agosto si pensava con fiducia a un'annata fantastica supportata da una società presente insieme ai nostri meravigliosi tifosi. Nei due mesi in cui ci è stato concesso di giocare, abbiamo lottato e sudato raggiungendo risultati straordinari. Purtroppo, da ottobre ad oggi, è stata calpestata la nostra dignità nel non sapere con certezza cosa stesse accadendo nella società. Da quel momento silenzio assordante, non sono stati spiegati nemmeno i motivi per cui la società lasciava le redini al direttore generale, ci siamo ritrovati a vivere un incubo che dura ormai da due stagioni. Molti di noi venivano già da una annata altalenante e con poche certezze economiche, quest'anno però eravamo riusciti a credere che le cose avrebbero avuto una svolta diversa e non è stato così». C'era almeno la speranza da parte dell'undici allenato da Marco Ghirotto di poter vivere da protagonisti il finale di stagione. «La mazzata finale - si continua a leggere nella nota - è arrivata poche settimane fa quando abbiamo appreso a mezza stampa che la società per la quale risultiamo ancora tesserati non aderiva alla ripartenza del campionato di Eccellenza. Non meritiamo questo trattamento, perché nonostante le tante difficoltà siamo rimasti anche con compensi in parte ridotti. Ci siamo resi disponibili e aperti al confronto con un'amministrazione che è stata quasi del tutto assente. Per tutte le motivazioni sopra riportate, non accettiamo il vittimismo celato da finto buonismo di chi ci ha lasciati correre nel buio, di una società totalmente assente che ha svolto il suo lavoro in minima parte, senza portare a termine il progetto prefissato ad inizio stagione. Siamo delusi, amareggiati e sconfortati. Auspichiamo che qualcuno possa avere a cuore la città di Cisterna e i suoi tifosi, in modo tale da rilevare la società per raggiungere i grandi traguardi che già a inizio stagione stavamo raggiungendo senza avere la possibilità di concludere l'opera».

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA