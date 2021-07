Martedì 6 Luglio 2021, 10:26

Domani alle 18 all'Auditorium Santa Chiara di Priverno si terrà l'incontro, promosso dal Comune di Priverno con i suoi Musei Archeologici, sul tema Fra l'Antico e il Moderno entra in scena il marchio, mettiamoci la firma. Nella storica chiesa barocca appartenuta al Monastero delle Clarisse, oggi sala polivalente, sarà inaugurata una mostra di antichi materiali firmati. Durante l'opening, la stilista Lisa Tibaldi Grassi presenterà il suo nuovo marchio Privernum collection , ideato per valorizzare il ricco patrimonio dei Musei Archeologici di Priverno, che mette la firma su intrecci che parlano di arte e di storia. Il progetto è risultato vincitore del bando della Regione Lazio del 2020 L'impresa fa cultura, che ha come finalità quella di creare, attraverso la collaborazione di maestri artigiani, maestranze locali e con il coinvolgimento del Liceo Artistico T. Rossi di Priverno, creazioni originali ed esclusive, realizzate con materiali e lavorazioni di alto artigianato (lavorazione della stramma, pelle, tessitura, stampa), ispirate dal raffinato repertorio archeologico, romano e medioevale del sistema museale urbano di Priverno.



Ed è ispirata e dedicata alla storia cittadina anche la mostra Costumi e personaggi del Palio del Tributo: Priverno visitabile da oggi fino all'11 luglio sotto ai Portici Comunali. L'inaugurazione è prevista alle 18. Allieteranno l'evento con brani rinascimentali: Enrico Angelini al piano, Lucia Pietrantoni, voce, Eleonora Altobelli al flauto. La mostra è aperta il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 12,30 e dal martedì alla domenica dalle 16,45 alle 20.



Tanti gli appuntamenti messi in scena a Priverno. «Dopo una stagione non facile chiosa Sonia Quattrociocche superando tutte le paure e le incognite, porteremo in scena in questi due mesi estivi tanti appuntamenti diversi tra loro che più si addicono alle aspettative della nostra città». Gli fa l'eco, la sindaca Anna Maria Bilancia: «Quello che abbiamo fatto è un palinsesto per tornare insieme a una quasi normalità nel rispetto delle norme anti-Covid». Nei prossimi giorni il calendario verrà arricchito da innumerevoli iniziative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA