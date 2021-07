Sabato 24 Luglio 2021, 05:00

IL PERSONAGGIO

La Priverno sportiva ha celebrato il ritorno del suo guerriero, ovvero del campione di canottaggio ed ora della vela con Luna Rossa, Romano Battisti. Una serata d'onore svoltasi presso il Teatro comunale, inaugurato nella stessa giornata, per la consegna del Premio Camilla Special 2020 2021.

Nel rinnovato Teatro, Battisti ha ricevuto il premio dalle mani del sindaco Anna Maria Bilancia, di fronte ad una platea formata dai suoi familiari al completo (in primis la moglie Sara, le piccole Lavinia e Lara, il papà Nazareno, la mamma Annunziata, le sorelle) dagli atleti e dirigenti delle Società sportive locali. Nella circostanza non potevano mancare le presenze ed il supporto del Coni di Latina con la delegata provinciale Alessia Gasbarroni, del Capitano Danilo Cassoni, del gruppo sportivo delle Fiamme Gialle di Sabaudia, del dottor Tavani, inviato regionale per lo sport, dell'assessore regionale all'Agricoltura e Pari opportunità Enrica Onorati, del collega Gianluca Atlante che ha scritto il libro Dentro Luna Rossa raccontando le gesta del campione di Priverno sulla mitica barca Prada Pirelli. La serata condotta dallo speaker Pietro D'Alessandri, è iniziata con una video - story dell'atleta di Priverno che ha ripercorso nella prima parte le vittorie ottenute nel canottaggio che conta fino alla medaglia d'argento vinta alle Olimpiadi di Londra in coppia con Alessio Sartori. Il resto del video viene a concludersi poi con la vela, nella mitica gara dell'America's Cup. Ne è seguita poi la sequenza degli interventi tutti dedicati alla forte volontà di Romano Battisti di perseguire mete quasi irraggiungibili attraverso anche sport diversificati (prima il canottaggio poi la vela, ma ancor prima il basket e ciclismo). Proprio dal campione privernate, condiviso anche da Maenza e Sabaudia, parte poi il racconto personale di fronte ad una platea attenta. «È stato un sogno che si è avverato salire su Luna Rossa dopo tanti sacrifici e pensieri che volavano via ha spiegato l'atleta ma alla fine ci sono riuscito» e aggiunge che «arrivare ad Auckland e pensare di vincere è dura, ma come grinder, ho dato tutto me stesso per aiutare i miei compagni a strappare la vittoria ai Kiwi» eppoi si commuove raccontando all'uditorio che «in quei momenti di gara ho pensato che avevo a terra lì la mia bambina, Lara, aveva appena venti giorni, mia moglie Sara e Lavinia, e dovevo pur mettercela tutta per dare a loro, ma non solo, la dimostrazione che quando si vogliono superare gli ostacoli occorre metterci la forza e il coraggio». Un monito, questo, rivolto naturalmente alle giovani leve.

Sandro Paglia

