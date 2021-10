Sabato 23 Ottobre 2021, 05:01

Primo volo stagionale in Sardegna per l'Aprilia, che per l'anticipo della sesta giornata del girone G, affronta alle 15 il Sassari Calcio Latte Dolce. Le trasferte nell'isola immersa nel Mediterraneo, al di là dell'avversario che si incontra, possono rappresentare qualche difficoltà logistica ma l'Aprilia, quattro vittorie consecutive in altrettante partite, desidera tornare a casa con nel bagaglio un risultato positivo e consolidare la posizione che la vede finora più accreditata rivale del Giugliano. I campani, primi, non hanno ancora subito gol, fra l'altro.

«Incontriamo una squadra che è un po' più ringiovanita rispetto alle scorse annate ma con elementi di provata esperienze nelle varie zone di campo. Il Latte Dolce è una formazione che ha dei valori e con degli attaccanti bravi. Per questo motivo bisognerà disputare un incontro dove l'attenzione deve essere massima, soprattutto sulla fase di non possesso avverte l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Una fase che deve essere fatta con aggressività e in maniera feroce. L'importante sarà uscire vincitori dai duelli, avere la voglia e la fame di andare a prendersi il risultato. Dobbiamo mettere qualità e coraggio nelle nostre giocate e cercare di sfruttare il fatto di giocare in uno stadio grande. Questo potrebbe essere un elemento da utilizzare. I nostri avversari sono una squadra, che se non affronti con il giusto atteggiamento, possono metterti in difficoltà».

LA CURIOSITÀ

I biancocelesti pontini con 10 realizzazioni sono il quarto attacco del raggruppamento. Queste 10 reti hanno nove marcatori diversi, solo Njambe, che scontata la squalifica è di nuovo a disposizione, ha realizzato due gol. Segnale che il gioco apriliano permette a tutti i giocatori di movimento di trovarsi in posizione utile per stoccare verso la porta rivale. «Abbiamo delle idee di gioco che cercano di valorizzare al massimo i giocatori per renderli protagonisti. Permettendo loro di andare ad occupare gli spazi che si creano» - conclude mister Galluzzo.

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA