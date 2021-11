Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:06

L'INSEDIAMENTO

«È stata una campagna elettorale dura, ma ora quel tempo della contrapposizione è finito, inizia il tempo della dialettica costruttiva per il bene della città». Con queste parole il rieletto sindaco Damiano Coletta, ha esordito nel discorso di insediamento pronunciato ieri, nel primo Consiglio comunale della nuova amministrazione. Una seduta aperta, tradizionalmente, dagli inni, italiano ed europeo, e dal giuramento del primo cittadino, che un istante prima aveva indossato la fascia tricolore, e salutato uno per uno i consiglieri comunali, a partire dal suo competitor principale, candidato di centrodestra, l'ex sindaco Vincenzo Zaccheo. E una seduta caratterizzata anche dall'emozione dei neo consiglieri comunali, che per la prima volta si affacciano all'aula, e anche di chi in aula c'è tornato magari dopo tanti anni.

L'INVITO

Coletta ha affrontato il tema di avere una maggioranza di Consiglio di centrodestra, affermando che «la scelta fatta dai cittadini va rispettata fino in fondo, trasformando una possibile criticità in una grande opportunità», e spiegando che, dopo la pandemia, questo «è il tempo della storia in cui la politica deve sapere cogliere la grossa opportunità del rilancio del nostro Paese, grazie alle risorse messe a disposizione dall'Unione europea: questo è il tempo della ricostruzione, in cui tutti devono sapere dare il proprio contributo».

Ricordando i principi cui ci si debba ispirare per il recovery fund, Coletta ha iniziato - contrariamente a quanto ci si sarebbe aspettati - a elencare alcuni punti programmatici, come «l'ulteriore valorizzazione del polo universitario, passaggio fondamentale per lo sviluppo della città, valorizzando il nucleo di fondazione; Latina distretto della salute; Latina e le periferie, con il progetto A gonfie vele; Latina e la Marina che, anche con il raddoppio di via Massaro, deve diventare una risorsa per la valorizzazione dell'offerta turistica del nostro territorio, anche attraverso la destagionalizzazione e una portualità che possa attivare un collegamento diretto con le isole pontine; il rilancio dell'urbanistica, la rivisitazione dei piani particolareggiati, la valorizzazione del decoro urbano, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la raccolta differenziata al 70%, la riapertura del teatro e la riqualificazione dell'ex Garage Ruspi, della biblioteca, dell'ex mercato annonario».

LE CITAZIONI

Coletta cita Papa Francesco, Giorgio La Pira, Italo Calvino, concludendo che «la politica deve mettere al centro il senso di responsabilità in funzione del bene comune, sapendo trovare sinergie intorno all'individuazione dei punti programmatici per un Patto per Latina; il sindaco deve essere garante di questo equilibrio: la città ha scelto di essere guidata da me, ma anche di voler andare oltre le divisioni ideologiche; questo non è il momento dei personalismi, ma della concordia».

LA RISPOSTA

Zaccheo coglie l'occasione per ribattere come «all'insediamento non ci si addentra nelle linee programmatiche, non contemplate nell'ordine del giorno, altrimenti si deve consentire a ognuno di noi di prendere la parola». «Io le dò la mia piena disponibilità di collaborazione a intercettare le risorse per la nostra città - ha proseguito l'ex sindaco - che però non significa smarcarmi dalla coalizione che mi ha sostenuto: collaboreremo, nelle regole della democrazia, e c'è una possibilità che ci si confronti sui temi, non solo quelli che lei ha citato». E ha ammonito: «Questa è una stagione particolare che, in altre parti d'Italia dove si è verificata, non ha avuto un percorso lungo».

IL CRONOPROGRAMMA

Come ci si attendeva, nessuna comunicazione è stata data relativamente alla giunta. Il sindaco, a margine della seduta, ha confermato che «sarà presentata entro una settimana: ci vuole ancora qualche altro giorno, la situazione era complessa all'inizio, e c'è stato bisogno di questo passaggio, che ho fatto con attenzione, per comporre un'unità di intenti attorno al punti programmatici. Si deve individuare una strada di governo e la stiamo trovando. Oggi ho solo indicato una visione, quando saranno illustrate le linee di mandato, sarà un'altra cosa».

Andrea Apruzzese

