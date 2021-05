12 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO

Hanno dovuto attendere più del previsto, ma ciò che conta è che la prima soddisfazione stagionale sia finalmente arrivata. Women Latina Calcio 1932 e Nuovo Latina Lady hanno assaporato il gusto dolce del successo nel quinto turno del campionato di Eccellenza. Le due formazioni del capoluogo sono state inserite in raggruppamenti differenti e grazie ai risultati maturati nel fine settimane hanno lasciato le ultime posizioni della graduatoria.

La Women Latina 1932, impegnata nel girone A, si è sbarazzata senza troppi complimenti della Vis Sora, infliggendo un netto 3-0 alle ciociare. Una partita decisamente equilibrata nella prima frazione di gioco, poi però nella ripresa è salita in cattedra la squadra allenata da Jody Franzè, abile nel trovare il vantaggio al 20' con Anastasia Battaglini. L'undici di casa prova a replicare, ma dieci minuti più tardi è ancora una volta la scatenata Battaglini a realizzare il gol della sicurezza. Ci pensa poi il capitano Debora Naticchioni a chiudere definitivamente i giochi a pochi istanti dalla conclusione. Grazie a questa affermazione la Women Latina è salita a quota 4 in classifica e ora attende con fiducia il prossimi incontro casalino contro l'Atletico Lodigiani, quarto della classe con 10 punti. Il Nuovo Latina Lady, che fa parte del gruppo B, ha dovuto combattere fino all'ultimo per avere la meglio di una Lupa Frascati arrivata nel capoluogo pontino con appena nove calciatrici. Sembrerebbe tutto facile per la squadra allenata da Marco Pupatello e invece al 18' sono proprio le rivali a trovare il vantaggio grazie ad una pregevole azione in ripartenza finalizzata da Giacobbi con un diagonale imprendibile per Bruzzese. Il Nuovo Latina Lady si riversa nella metà campo avversaria alla ricerca del pari, che arriva al 30' grazie ad una conclusione al volo di Francesca Nardecchia. Nella ripresa ci pensa Marta D'Achille con un bel gesto tecnico a portare avanti le padrone di casa, ma è ancora una volta Giacobbi, poco più tardi, a rimettere tutto in discussione con la rete del pari. A decidere l'incontro in favore delle pontine è proprio D'Achille, al 30', sugli sviluppi di un corner tagliato battuto da Nardecchia. A nulla vale nel finale l'assalto della Lupa Frascati, a cui va dato il merito di averci creduto.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA