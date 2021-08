Mercoledì 4 Agosto 2021, 05:02

VACCINI

A partire da oggi, fino al 13 agosto, saranno somministrate in provincia 1.700 prime dosi al giorno di vaccino Pfizer. «Ma i nuovi slot, 17mila dosi, messi a disposizione dalla Regione Lazio una decina di giorni fa, sono andati subito esauriti con altrettante prenotazioni», ha commentato Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale della Asl. Stessa situazione per le 200 prime dosi di Moderna in agenda dal 2 agosto scorso presso l'hub vaccinale allestito all'ospedale di Terracina, dove nella prima fase della campagna vaccinale veniva somministrato il farmaco Astrazeneca.

Per le nuove forniture di Pfizer e Moderna si sono resi protagonisti delle prenotazioni i più giovani, «sia perché appartenenti alle ultime fasce di età aperte alla vaccinazione, e quindi ancora da immunizzare in percentuale superiore rispetto ai più adulti, e sia perché più sensibili rispetto al discorso del green pass obbligatorio», ha spiegato la dottoressa Silvia D'Aguanno, responsabile degli hub vaccinali. «Proprio per ampliare la possibilità di vaccinazione dei più giovani ha aggiunto - avremo a Latina tre eventi con accesso diretto dedicato agli over 16». Anche in provincia di Latina, come in molte realtà in Italia, ci sono molti over 60 sfuggiti al vaccino anti-Covid? «Direi proprio di no ha risposto la dottoressa D'Aguanno considerando che gli over 60 immunizzati da noi superano l'80%». Rinviato l'appuntamento a Borgo Hermada con il camper per la vaccinazione con Johnson&Johnson senza prenotazione, particolarmente atteso dai cittadini indiani. «L'iniziativa sarà riproposta non appena saranno risolti i problemi dovuti all'hackeraggio del sistema regionale», assicura D'Aguanno. Previsti per oggi, domani e dopodomani (4,5 e 6 agosto) in piazza del Popolo a Latina, dalle 19 alle 23, tre open night vaccinali con Moderna. Si tratta di un'iniziativa dedicata agli over 16, come spiegato dalla responsabile degli hub dell'Asl pontina: «L'accesso è diretto, senza prenotazione, ma i minorenni potranno sottoporsi a vaccinazione solo se accompagnati da un genitore».

Rita Cammarone

