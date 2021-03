20 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

Preparare in un paio di giorni una gara a dir poco fondamentale, in un clima tutt'altro che sereno, non deve essere proprio il massimo per Salvatore Ciullo, chiamato ad una vera impresa sulla panchina del Latina Calcio 1932. Far dimenticare Raffaele Scudieri, molto apprezzato dai tifosi, e provare a tenere il passo di un Monterosi incontenibile sarà complicato, ma l'ex trainer del Brindisi ha l'esperienza e il carattere per provare a superare lo scetticismo generale. Ieri mattina, dopo essersi presentato al gruppo squadra, ha diretto il primo allenamento sul campo della Ex Fulgorcavi per cercare di avvicinarsi nel migliore dei modi alla gara che si disputerà domani pomeriggio in Sardegna sul campo della Torres. Ciullo, che vanta un trascorso importante tra i professionisti con Taranto, Melfi e Martina Franca, si è mostrato subito disponibile al dialogo con i suoi nuovi giocatori, consapevole, almeno nel breve periodo, di non poter stravolgere l'identità di gioco della seconda forza del girone G di serie D. Contro la terz'ultima forza del campionato si ripartirà dunque dalle certezze, dal 3-4-3 interpretato dai giocatori che vantano il maggior minutaggio, ma non è escluso che via via si possa arrivare ad una trasformazione del sistema di gioco, magari con un centrocampo a cinque con Sevieri in versione playmaker e due intermedi di centrocampo come Barberini e il rientrante Garufi.

SU LA TESTA

Ma, al di là dei numeri, Ciullo sa bene che in questo momento quello che può davvero fare la differenza è l'aspetto psicologico. Nel giro di una settimana il Latina ha perso lo scontro diretto con il Monterosi, il primo posto in classifica e anche il suo allenatore. Ripartire con orgoglio e caparbietà contro un avversario con l'acqua alla gola sarebbe stato difficile in condizioni normali, figuriamoci adesso. I nerazzurri, però, non possono permettersi di gettare alle ortiche quanto di buono realizzato sin dalla prima giornata di campionato. Restano da giocare ancora quattordici giornate e recuperare tre punti (potenzialmente sei) è assolutamente nelle corde di una squadra che ha tanta qualità e diverse soluzioni, a patto che il Monterosi rallenti la propria corsa. Nel primo allenamento Ciullo ha effettuato alcune prove tattiche in vista della sfida con i sardi. Il nuovo allenatore si è concentrato su alcuni movimenti adatti a contrastare il 3-5-2 dei prossimi avversari. Poche parole e grande cura dei dettagli per non farsi trovare impreparati al primo appuntamento alla guida di una squadra ferita, che necessita di una soddisfazione utile a mettersi alle spalle giorni complicati. Questa mattina, sempre sul campo della ex Fulgorcavi, Corsetti e compagni sosterranno l'allenamento di rifinitura, dopodiché ci sarà la partenza per la Sardegna.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA