BASKETLa nuova calendarizzazione dell'A2 del basket maschile provoca una dicotomia squilibrata negli impegni della Benacquista Latina. L'ultimo match di campionato è stato giocato dai pontini lo scorso 10 febbraio ma da allora, per slittamenti e spostamenti dovuti a vari motivi, Latina dovrà star ferma per 25 giorni e tornare in campo solo il prossimo 7 marzo, nella sfida casalinga con Rieti. Da lì fino a sabato 3 aprile, vigilia di Pasqua, i nerazzurri dovranno giocare 9 gare in 4 settimane, una ogni tre giorni: una cadenza sostenuta al mondo solo dalla Nba, la lega pro statunitense, che però ha rose di una quindicina di giocatori e risorse economiche quasi illimitate; situazione assolutamente improponibile nell'A2, dove ogni team ha 8 massimo 9 cestisti competitivi, con roster inadeguati per scendere sul parquet tre volte a settimana.PARLA GRAMENZIIl coach della Benacquista fa buon viso a una situazione non certo ottimale: «Nelle ultime gare la squadra aveva trovato un assetto stabile - sottolinea Franco Gramenzi, al sesto anno sulla panchina dei pontini - sia nelle sconfitte che nella vittoria il gruppo aveva una sua identità. Di contro, però, eravamo usciti con parecchi problemi fisici dall'ultima partita giocata e quindi una sosta lunga servirà a recuperare al meglio la condizione fisica del gruppo». I maggiori problemi riguardano le due ali forti: Gabriele Benetti è uscito malconcio da uno scontro di gioco con un cestista dell'Eurobasket Roma mentre Davide Raucci si era provocato una distorsione alla caviglia. Un lungo periodo di sosta, poi, può aiutare l'inserimento di nuovi giocatori, perché Latina è attualmente penultima a quota 8 (4 vittorie, 11 sconfitte) in compagnia di San Severo, davanti solo a Stella Azzurra Roma (ultima a 4) mentre Ravenna è a quota 10 e Rieti a 12, due avversarie che Latina riceverà in casa nel tour de force di marzo.MERCATO COPERTOIl ritorno sul mercato di riparazione, che chiuderà il prossimo 15 marzo, è obbligato: «Abbiamo studiato con la dirigenza un piano per potenziare la squadra - rivela Gramenzi - ma al contrario del mercato estivo, dove hai ampia libertà movimento, ritoccare un team a metà stagione comporta sempre forti limitazioni. Intanto è difficile reperire giocatori con caratteristiche compatibili col gruppo che hai, poi se vuoi prendere uno straniero sei vincolato alla nazionalità del cestista: per esempio noi abbiamo utilizzato tutti e due i visti a disposizione per extracomunitari e possiamo inserire solo atleti di passaporto comunitario o già vistati». Ieri sera è stato comunicato ufficialmente dal club il primo nome che circolavagià da domenica sui siti specializza: Pierre Abdel Fall, 30 anni pivot di 2.03 di nazionalità senegalese, italiano di formazione. Fall è in uscita da Capo d'Orlando (A2, girone Verde) dove ha viaggiat]o a quasi 10 punti, 10 rimbalzi e 14 di valutazione, quasi le stesse cifre del pivot latinense Brandon Gilbeck. Fall, come italiano, da oggi sarà aggiunto nel gruppo, ma radio-mercato parla di una seconda operazione, più dolorosa e onerosa: proprio il taglio di Gilbeck a favore di un esterno straniero in grado di segnare molti punti, per colmare quella che finora è la lacuna più grave per la Benacquista.POCHI CANESTRIIl quintetto di Latina è il secondo attacco più sterile tra tutte e 27 squadre dell'A2: 67,3 punti segnati in media per gara, peggio fa solo San Severo con 64,9. I nerazzurri sono anche la seconda peggior squadra del girone Rosso nel tiro da due (47%) e da tre (30%) e quindi un attaccante di razza serve come il pane nella ancor lunga corsa alla salvezza.Stefano Urgera