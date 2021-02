L'INDAGINE

Ha vagato per tre giorni tra le province di Roma e di Latina, dormendo all'addiaccio anche nelle stazioni ferroviarie di Aprilia e di Latina Scalo. Dal pomeriggio dell'incidente mortale non è mai rientrato a casa, ma alla fine è stato rintracciato ugualmente ed arrestato dalla polizia. Aveva le ore contate ed è finito in manette nel tardo pomeriggio di sabato il pirata della strada che alle 17 di giovedì ad Aprilia, al chilometro 14+150 della strada provinciale 12D Nettuno/Anzio II, in località Le Ferriere, a bordo di una monovolume ha travolto due ciclisti ferendone uno ed uccidendo l'altro sul colpo. Si tratta di un ventinovenne di origine moldava, che lavorava come operaio presso un'azienda della zona e che era a bordo dell'automobile del datore di lavoro una Krysler Voyager di colore grigio quando ha investito i due pakistani in bicicletta. Da Latina Scalo evidentemente aveva deciso di prendere un treno per Roma, perché infatti è stato rintracciato nella metropolitana di Roma, fermata Arco di Travertino, nel pomeriggio di sabato. Era in fuga, e probabilmente era intenzionato a lasciare l'Italia per tornare in Moldavia dalla famiglia.

Il ventinovenne era ricercato da giovedì scorso: il cerchio si era stretto attorno a lui sin da subito, tantissimi infatti i riscontri investigativi che hanno consentito di identificarlo già nell'immediatezza. Era da solo in auto quando si è verificato l'incidente ed era fuggito, lasciando esanime il bracciante sulla strada. Il primo elemento che aveva portato al responsabile, la testimonianza di un altro automobilista, che l'aveva visto in faccia ed era quindi riuscito a fornire ai poliziotti della Stradale una descrizione molto dettagliata del conducente e così l'identikit del ricercato era stato diffuso. Era sicuro si trattasse dell'investitore: l'automobile che guidava era vistosamente danneggiata nella parte anteriore e non passava inosservata anche perché procedeva a zig zag.

Fondamentale anche la segnalazione del datore di lavoro, un connazionale del ragazzo 29enne: l'operaio infatti non rispondeva al telefono dal giorno dell'incidente e così il titolare, che il giorno della tragedia era ricoverato in ospedale per controlli ed aveva prestato il mezzo al 29enne per tornare a casa, non trovando l'auto il giorno seguente si era insospettito. Aveva saputo dell'incidente mortale ed aveva avvisato la Polstrada. Il modello dell'auto corrispondeva ai pezzi un fanalino e parti della carrozzeria trovati sull'asfalto, così come anche la descrizione dell'automobilista che l'aveva incrociato durante la fuga. L'operaio dopo l'incidente era sparito a tutta velocità nelle viuzze di campagna della zona ed aveva nascosto l'auto nella località di Tre Cancelli, a Nettuno, dove l'aveva coperta con un telo in mezzo ad una siepe in un terreno privato. Sarebbe stato per la polizia come cercare un ago in un pagliaio. Invece la collaborazione dei testimoni è stata fondamentale e, una volta catturato, il giovane ha confessato indicando il luogo in cui cercare. Ora il veicolo è sotto sequestro giudiziario.

Importantissimi per arrivare al responsabile, anche i filmati delle telecamere private di negozi e villette. gli investigatori della Polizia stradale diretta dal vice questore Gian Luca Porroni, hanno analizzato immagine per immagine isolando i frammenti giusti. Ora che il responsabile è stato preso - si trova nelle camere di sicurezza della questura di Latina - si potrà provare a capire qual è stata la reale causa dell'incidente: l'arrestato aveva precedenti per guida in stato di ebbrezza ed era stato sottoposto a revisione della patente. Non è escluso che non si sia fermato perché recidivo, ma ormai è tardi per qualunque test alcolemico e quindi questa ipotesi non potrà che restare tale. Restano le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Stefania Belmonte

