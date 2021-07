Sabato 10 Luglio 2021, 05:02

MARE

Presidi della Capitaneria di Porto o interforze sul litorale di Latina, e ripascimento concluso sulle spiagge del capoluogo.

RIO MARTINO

I Comuni di Latina e Sabaudia hanno inaugurato ieri mattina il presidio stagionale interforze (Polizia locale, Vigili del Fuoco, Capitaneria di porto) presso il porto canale di Rio Martino, situato sulla sponda del capoluogo pontino. Si tratta di una struttura mobile, posizionata per la stagione estiva, che sovrintenderà alla sicurezza dei bagnanti e della navigazione. Secondo il sindaco, Damiano Coletta, «i Comuni di Latina e di Sabaudia hanno dato insieme questo segnale. Lavoriamo in sinergia, ciascuno con le proprie competenze». Mentre l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, ha parlato di «infrastruttura per il controllo del territorio», e il suo omologo di Sabaudia, Tiziano Lauri, ha osservato che «è un tassello importante che si aggiunge per la fruibilità in sicurezza del luogo», il presidente della Provincia Carlo Medici ha ricordato che «su quest'area ci sono almeno dieci o dodici enti che hanno competenze, in un mare di norme: è importante il lavoro sinergico, per far sì che quest'area offra di nuovo lavoro e turismo». Affrontato ieri anche il tema dell'affidamento della gestione per gli approdi: se l'assessore del capoluogo ha ricordato che «la commissione sta proseguendo nell'esame delle proposte arrivate», quello di Sabaudia ha affermato che «anche il nostro Comune sta avviando le procedure».

VASCO DE GAMA

Rio Martino non sarà comunque l'unico presidio sul lungomare del capoluogo: la giunta comunale di Latina ha infatti approvato ieri il protocollo di intesa con la Capitaneria di porto di Terracina e la cooperativa Il Quadrifoglio, che gestisce il sito, per un presidio della Guardia costiera presso il parco Vasco de Gama. Il presidio, in particolare, «ha la finalità di concorrere alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, nonché di contribuire alla valorizzazione e tutela del patrimonio storico, artistico, archeologico, ambientale per favorirne lo sviluppo anche ai fini turistici». Alla Capitaneria sarà concesso in comodato d'uso gratuito una stanza (con bagno annesso) presso i locali della Ludoteca del Vasco de Gama fino al 31 dicembre 2023.

Andrea Apruzzese

