E' stato presentato giovedì, presso la Sala Caduti di Nassirya di Palazzo Madama a Roma, il documentario Acrobate, l'Arte di rimettersi in cammino, della regista Gaya Capurso (Maga Production) che racconta la nascita di La.b, il laboratorio di formazione sperimentale rivolto all'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza. La.b è un laboratorio di pelletteria al femminile nato a Latina nell'ambito del Progetto Ilma, Io Lavoro per la Mia Autonomia, promosso dal Comune di Latina e dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Centro Donna Lilith. Il laboratorio è specializzato nella lavorazione della pelle di bufala, animale simbolo del territorio pontino, ma non solo: «La pelle di bufala è leggera ma anche resistente, segnata da imperfezioni che le conferiscono però un'estetica unica e molto naturale, ed è il fulcro materico di ogni progetto», spiegano le ideatrici del progetto. La.b è un luogo in cui le competenze tecniche sono messe al servizio di creatività e design, un modello di innovazione sociale. L'esperienza delle donne che hanno dato vita al laboratorio La.b si è intrecciata con quella delle protagoniste dell'Atelier Acanthus nata nell'ambito del Progetto Sai - Sistema di Integrazione e Accoglienza - del Comune di Latina, una sartoria sociale gestita dalla Cooperativa Astrolabio nella quale le donne richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale hanno trovato un motivo per riallacciarsi alla vita con speranza. Il documentario verrà presto presentato anche a Latina.

