28 Aprile 2021

LA DECISIONE

E' arrivata una prima dichiarazione di prescrizione per uno dei capi di imputazione del processo Olimpia'. La richiesta, fatta dallo stesso pubblico ministero Giuseppe Miliano e accolta dal collegio penale presieduto da Caterina Chiaravalloti, riguarda l'ex sindaco Giovanni Di Giorgi, l'ex assessore Giuseppe Di Rubbo, l'ex dirigente comunale Ventura Monti, il costruttore Massimo Riccardo, il notaio Giuseppe Celeste e ancora Luigi Paolelli, Adolfo Antonelli, Antonio Ferrarese, Mario Piovanello, Silvano Manzan, Giuseppe Venturi, Raniero Grassucci e Massimo Palumbo. Si tratta della vicenda di via Quarto dove attraverso una serie di atti era stata autorizzata la costruzione di una palazzina in realtà poi mai realizzata perché il cantiere venne sottoposto a sequestro. Essendo alcuni reati accertati nel 2014 non sono più perseguibili così il Tribunale ha dichiarato ufficialmente la prescrizione annunciando il deposito delle motivazioni della sentenza entro 60 giorni. Sono invece state respinte le eccezioni presentate nella scorsa udienza dal collegio dei difensori sulla genericità dei capi di imputazione rispetto alle ipotesi di associazione a delinquere, quella relativa al filone sui favori al Latina Calcio e quella sul filone urbanistico legato all'approvazione dei sei Piani particolareggiati che, ha sottolineato Miliano nella sua replica hanno stravolto l'urbanistica a Latina. Il pm ha anche spiegato di avere individuato chiaramente il ruolo di ciascuno dei 35 imputati attribuendo a ciascuno le condotte nelle quali si è palesata tale associazione, imputati tra cui figurano anche Pasquale Maietta e Paola Cavicchi. Si torna in aula il 25 maggio per le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche.

Elena Ganelli

