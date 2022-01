Sabato 22 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

Si è accanito su una ospite come lui, facendola finire in ospedale con gravissime ferite. È quanto accaduto in una Residenza sanitaria per anziani di Sezze nel pomeriggio di ieri quando un anziano di 89 anni ha picchiato violentemente l'altra ospite con un bastone. L'ha ferita quasi a morte, tanto che la donna è ricoverata in pericolo di vita al Santa Maria Goretti di Latina con ferite multiple, in particolare alla testa, varie altre ferite e contusioni su tutto il corpo. Durante l'aggressione un'infermiera è intervenuta per cercare di sedare la lite, scaturita per motivi che sono in fase di ricostruzione da parte dei Carabinieri di Sezze, e anche lei è rimasta ferita, in modo non grave. Dopo l'intervento dei sanitari del 118 e il trasporto dell'anziana nel nosocomio pontino, l'aggressore 89enne è stato probabilmente sedato e trattenuto nella struttura in attesa della decisione dell'Autorità giudiziaria. Sul caso indagano i Carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire la dinamica per capire cosa sia accaduto in quei minuti di pura follia quando l'anziano ha afferrato un bastone e si è accanito sulla sua vittima. Da capire anche dove l'89enne sia riuscito a reperire il bastone. In queste ore i militari stanno raccogliendo tutte le testimonianze, compresa quella dell'infermiera ferita a sua volta per essere intervenuta cercando di sedare la furia dell'uomo. Le indagini sono volte a capire soprattutto da cosa sia partita l'aggressione.

IL PRECEDENTE

Una storia che ricorda molto quella avvenuta nel maggio scorso quando il giudice onorario Enrico Tamburrino, fu pestato brutalmente da un altro paziente della Rsa Residenza Pontina che era affetto da disturbi psichici. In quel caso i sorveglianti non si sono accorti dell'aggressione, avvenuta nella notte, e hanno soccorso Tamburrino solo quando il pestaggio si era consumato. L'ex giudice onorario era morto pochi giorni dopo per le gravi ferite riportate. Anche in quel caso il giudice era stato colpito alla testa e al volto e le ferite erano parse subito gravissime, tanto che è morto dopo pochi giorni.

Francesca Balestrieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA