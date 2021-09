Giovedì 9 Settembre 2021, 05:03

CISTERNA

Domani a Cisterna di Latina arrivano i protagonisti della letteratura sportiva e del giornalismo. Questa sera alle 19 si scoprirà il vincitore della seconda edizione del Premio di letteratura sportiva Invictus. L'appuntamento per la cerimonia di premiazione è presso la Corte di Palazzo Caetani. Per partecipare alla serata è necessario prenotarsi sul portale premioinvictus.eventbrite.it. I libri finalisti: La cena degli dei di Marino Bartoletti (Gallucci); Le canaglie di Angelo Carotenuto (Sellerio); Con la testa e con il cuore di Alberto Cova (Sperling&Kupfer); Steffi Graf. Passione e perfezione di Elena Marinelli (66thand2nd); Donne in bicicletta di Antonella Stelitano (Ediciclo). «Si tratta di una cinquina che rappresenta pienamente il mondo della scrittura sportiva - questo è il primo giudizio che trapela dalla giuria del Premio, presieduta dal due volte oro olimpico nel canottaggio Davide Tizzano - con autrici e autori che spaziano tra vari sport e colgono pienamente il senso del Premio, non limitandosi a un semplice racconto o a una cronaca delle gesta sportive ma ricercano cioè un racconto sociale e di vita». Invictus prevede cinque premi in denaro: 5.000 euro Premio Città di Cisterna per il primo classificato, 1.500 euro per il secondo (Grandi Lettori) e il terzo (Top Volley Cisterna) e due da 500 euro per il quarto e il quinto classificato (Guerin Sportivo e Tuttosport). L'evento è organizzato dalla casa editrice Lab DFG e si svolge con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, della Regione Lazio, della Provincia di Latina, della Regione Piemonte e del Comune di Torino. La terza edizione è già in fase di lancio e verrà presentata ufficialmente al Salone del libro di Torino in occasione di un evento che si svolgerà il 15 ottobre e in cui verrà lanciata l'edizione 2022.

Daniele Ronci

