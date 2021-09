Martedì 21 Settembre 2021, 05:05

Sono stati premiati ieri, dalla Regione Lazio, gli operatori sanitari delle strutture private della provincia impegnati nella campagna vaccinale contro il Covid. I diplomi sono stati consegnati agli operatori delle strutture accreditate Casa del sole di Formia, Icot e San Marco di Latina e città di Aprilia. Emmanuel Miraglia dell'Icot ha sottolineato: «L'assessore D'Amato viene in momento particolare per il Lazio che, considerato fanalino di coda, ha dimostrato di essere un modello a livello nazionale grazie anche alla collaborazione pubblico privato». La manager della Asl Silvia Cavalli ha ringraziato «le strutture private per il grande sostegno alla campagna vaccinale». Strutture che in provincia hanno assicurato 146.000 vaccinazioni di cui 70.000 con seconda dose. L'assessore Alessio D'Amato ha espresso gratitudine: «Il Lazio è tra i migliori in Europa e nel mondo grazie a ciascuno di voi, primi a livello nazionale con l'86% di adulti che ha completato il percorso e l'81% oltre i 12 anni. Si sta scrivendo un pezzo di storia della prevenzione e del contrasto alla pandemia. Solo l'Icot ha effettuato 50.000 vaccinazioni. La nostra ambizione è arrivare al 90% in doppia dose».

