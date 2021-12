Sabato 18 Dicembre 2021, 05:00

CANOTTAGGIO

Premi, nuovi reclutamenti e storie a lieto fine per il canottaggio pontino. Gli azzurri Giuseppe Vicino, Fiamme Gialle; Antonio Vicino, Marina Militare, Luca e Marco Vicino, Crv Italia, sono stati premiati nel corso della cerimonia di consegna del premio 100 eccellenze italiane, giunta alla VII edizione, organizzata dall'Associazione Liber che si è tenuta giovedì presso la sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Il riconoscimento è andato ad un'intera famiglia di campioni del remo, due dei quali vivono e si allenano a Sabaudia, sulle acque del lago di Paola. Ed è entrata a far parte della grande famiglia della sezione canottaggio del Centro sportivo carabinieri di Sabaudia l'olimpionica di Tokyo 2020 Veronica Lisi. Presso la scuola carabinieri di Roma si è svolto il giuramento alla presenza del vice comandante del centro sportivo, il tenente colonnello Nicola Signorile, e del comandante della sezione canottaggio Marco Vendrame. Per l'azzurro Bruno Rosetti che ha preparato le sue olimpiadi sul lago di Paola è giunto invece un bel regalo di Natale dato che ha ricevuto la sua medaglia di bronzo ottenuta dal Cio per non aver potuto disputare la finale olimpica nel quattro senza per essere risultato positivo al covid-19. La consegna è avvenuta, durante il Consiglio Coni, da parte del presidente Giovanni Malagò, del presidente Giuseppe Abbagnale e del segretario generale Carlo Mornati. L'atleta del CC Aniene, prima del contagio, aveva contribuito a portare in finale il quattro senza insieme a Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Matteo Castaldo. Al suo posto è salito Marco Di Costanzo che, insieme agli altri tre compagni di barca, ha portato l'armo azzurro sul podio. Insomma un riconoscimento al suo impegno che lo ripaga della grande delusione di non aver potuto disputare la finale. Riflettori puntati anche su Valentina Rodini, Fiamme Gialle, che, in occasione della prossima campagna Rai-Telethon, domani sarà in diretta TV su RaiUno dalle ore 9.40 alle 10.30 per uno speciale sullo sport, condotto da Andrea Lucchetta e Giorgia Cardinaletti. La giovane campionessa del III nucleo atleti della Guardia di Finanza di Sabaudia si gode il successo dell'impresa storica che ha compiuto a Tokyo conquistando, assieme a Federica Cesarini, la prima medaglia d'oro olimpica per il canottaggio femminile italiano.

Ebe Pierini

