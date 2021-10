Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

LO SPOGLIO

Arrivano altre due sezioni, e il dato si rimescola anche per quanto riguarda le preferenze di alcuni consiglieri comunali. Premettiamo: nulla di definitivo ancora, visto che siamo passati da 111 sezioni a 113 sezioni completate su 116 totali. Ne mancano quindi ancora 3, per avere il dato definitivo dei consiglieri.

I CAMBIAMENTI

Nulla di trascendentale, ma alcune posizioni e alcuni numeri cambiano. Partiamo da Lbc. Con uno scatto sulla linea del traguardo, l'assessore all'Ambiente, Dario Bellini, supera per appena una preferenza la collega di giunta Paola Briganti: 439 a 438. Ma, in base al calcolo dei resti, potrebbe essere un vittoria di Pirro, in quanto Bellini diventa sì quinto, ma rischia di essere il primo dei non eletti. Certi in Lbc sono infatti sicuri i primi quattro (dipenderà se Damiano Coletta sarà eletto sindaco), la prima dei quali, Valeria Campagna, incrementa ulteriormente la propria dote personale: era a 965 preferenze, ora ha sfondato le mille, piazzandosi a 1.004. Un ottimo risultato, considerando che cinque anni fa fu eletta appena 18enne. Seguono Gianmarco Proietti, Floriana Coletta e Emilio Ranieri, che saranno sicuramente in Consiglio. Sfonda le mille preferenze, in questo caso nel Pd (4 consiglieri), anche il primo della lista, il medico Enzo De Amicis, che arriva, dopo gli ultimi conteggi, a 1.007 preferenze personali; resta fuori, appena dietro la quarta classificata Daniela Fiore (689), il presidente dell'assemblea provinciale, Mauro Visari (525). Passiamo a FdI (6 consiglieri): il consigliere anziano, già campione di preferenze, Raimondo Tiero, incrementa ulteriormente il proprio patrimonio, sfondando le 1.500 preferenze: per la precisione, 1.520; sopra i mille anche Matilde Celentano (1.138). Nella Lega (5 consiglieri), si confermano sopra i mille Giovanna Miele (che arriva a 1.355) e Massimiliano Carnevale (1.190). In Latina nel cuore (che ne prende 4), Renzo Scalco arriva a 981 preferenze, staccando tutti gli altri: il secondo, Alessio Pagliari, è addirittura 500 preferenze sotto, a 412. Non ci sono grandi cambiamenti in FI (4 consiglieri), Per Latina 2032 (2 consiglieri), mentre sono al momento confermati i seggi di Annalisa Muzio e Gianluca Bono.

An. Ap.

