Sabato 8 Gennaio 2022, 05:04

NORMA

Un uomo, nel primo pomeriggio di ieri, è precipitato mentre si lanciava con il parapendio da Norma. L'uomo, un cinquantenne, originario della provincia di Roma, che stava praticando l'attività sportiva, ha avuto l'incidente a quanto sembra subito dopo aver perso il controllo della vela, mentre era in fase di discesa, ed avrebbe urtato una roccia. A quel punto è caduto ed è rimasto impigliato in una zona piuttosto impervia che era impossibile da raggiungere a piedi per i soccorritori e così è stato allertato il soccorso in elicottero. Sul posto si sono coordinati il soccorso alpino e i vigili del fuoco di Latina, oltre ai carabinieri di Aprilia. Lo sportivo è stato quindi recuperato ed è stato trasportato dal 118 all'ospedale San Camillo di Roma. La prognosi è al momento riservata. La caduta è stata davvero brutta, ma si spera per il meglio. Il picco dell'antica Norba non perdona. Spesso si sono verificati, in passato, incidenti con deltaplano e parapendio a sportivi a appassionati che si sono lanciati. Ieri l'ultimo episodio, per fortuna senza le conseguenze peggiori, ma nel 2016 due uomini erano morti dopo essersi lanciati con il deltaplano: un cinquantenne originario di Viterbo e un trentanovenne di Grosseto, non c'era stato nulla da fare. Anche Adriano Pappalardo nel 2016 era rimasto vittima di un incidente con il deltaplano a Norma, ma se l'era cavata con diverse fratture. All'epoca, dopo il susseguirsi di diversi incidenti a distanza di poco tempo, l'amministrazione comunale aveva ipotizzato delle limitazioni ai lanci. Anche nel 2013 si era verificato un grave incidente: in quel caso invece si trattava di allievo e insegnante, in lancio dalla Cori-Norma, entrambi salvati dai soccorritori.

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA