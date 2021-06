Martedì 29 Giugno 2021, 05:02

SCUOLA

È stato inaugurato ieri il campus estivo dell'istituto comprensivo Natale Prampolini di Borgo Podgora, che stato l'unico ad aderire al progetto europeo Pon, riuscendo ad aprire dieci laboratori (sette in corso e tre a partire da settembre): La musica tra ritmi e suoni; Laboratorio di ceramica; Gioco nuoto e imparo; Prampolino il giornalino del borgo, English to play; Siamo quello che mangiamo; Riapriamo il sipario. Questi alcuni dei progetti che sono stati finanziati ed ai quali hanno aderito circa 120 famiglie, con altrettanti ragazzi che da ieri hanno ricominciato a frequentare i locali dell'istituto, ma in una veste più ludica che didattica. «Siamo molto soddisfatti ha detto il vice preside Lorenzo Iannelli Abbiamo lavorato molto per riuscire a costruire tutto questo e va detto grazie al personale ed alla dirigente Immacolata Picone per questa iniziativa. I laboratori dureranno due settimane, si terranno tutte le mattine fino al 9 luglio. Poi a settembre partiranno gli altri laboratori e sempre in estate, verso la metà di luglio, anche un progetto per la scuola dell'infanzia per i bambini di 5 e 6 anni, visto che è l'unico grado di scuola rimasto fuori dal Pon. Anche quest'anno corremmo usare il plesso di Chiesuola, che è così ampio e verde, l'ideale per attività del genere».

Ieri mattina all'inaugurazione del campus estivo c'erano anche il sindaco Damiano Coletta e l'assessore all'Istruzione Gianmarco Proietti, che hanno voluto salutare i ragazzi e il personale della scuola. Il Comune di Latina ha sostenuto l'avvio del progetto fornendo il servizio di trasporto degli studenti verso le destinazioni esterne, come il caseificio per il progetto di scienze e la piscina per quello di sport. «È stato un anno scolastico difficile ha detto il sindaco Una situazione che ci ha ricordato quanto è importante la scuola, anche in un progetto estivo, che dà ulteriori bagagli di conoscenza. La scuola citando una canzone di Eugenio Finardi deve insegnare ad imparare. Ce ne siamo accorti ancora di più durante la pandemia». Siamo stati felici di sostenere le attività del Pon estate ha detto l'assessore Proietti Apprezziamo lo sforzo del Prampolini nel mettere in campo tutto questo. Il patto di comunità tra scuola, associazioni e amministrazione funziona».

