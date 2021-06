Lunedì 28 Giugno 2021, 05:02

Parte con il piede giusto l'avventura dei circoli pontini nelle finali d'andata per salire in serie B2 nazionale (il ritorno è fissato l'11 luglio). Il Tc Gianola '95 di capitan Danilo Calvano ha battuto per 4-2 sui courts di casa lo Junior Tennis Milano. Partenza a razzo dei formiani con le affermazioni di Giovanni Calvano (6-2, 6-0 contro Bonatti), Andrea Palmese (7-5, 2-6, 6-1 contro Sarritzu) e Andrea Paciello (6-2, 6-1 vs Battaglia). L'unico ko per 1-6, 3-6 è dell'altro figlio d'arte Christian Calvano contro Rieti. Nei due match di doppio una vittoria a testa: il 4-1 firmato dal tandem Giovanni Calvano-Andrea Palmese (6-4, 7-5 su Sarritzu-Bramati) e la risposta meneghina con Battaglia-Rieti (7-6, 6-4 contro Calvano junior e Paciello). Si conferma anche il Tc Sardegna di Terracina di Franco Di Micco che ha vinto 4-2 contro il Sena Senigallia. Avvio sprint dei tigrotti con i successi di Giulio Vittorini (6-3, 7-6 ad Onofri), Antonio Mastrella (6-3, 2-6, 6-4 a Censini), Simone Sponticcia (6-4, 6-4 a Cavaliere). I marchigiani hanno centrato il primo punto grazie a Compagnucci (6-4, 6-2 a Cristiano Russo). Infine nei doppi bene Vittorini-Mastrella (6-2, 6-3 a Censini-Compagnucci) e ko di Russo e Sponticcia contro Onofri e Cavaliere (5-7, 2-6).

