Venerdì 3 Settembre 2021, 05:02

OSPEDALE

Il personale medico e sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina ha ora dei posti auto riservati. Il problema, sollevato da tempo, ha trovato risoluzione l'ultimo giorno di agosto dopo l'incontro tra il vicesindaco del Comune di Latina Paola Briganti, l'assessore alla mobilità Dario Bellini e il sindacato Cisl Fp Sanità, in rappresentanza dei lavoratori.

Nella riunione i rappresentanti del sindacato hanno avuto modo di illustrare i disagi di chi lavora in ospedale e ogni mattina deve girare e girare con la macchina prima di riuscire a parcheggiare. L'incontro ha dato i risultati sperati: 15 posti auto nel parcheggio del parco San Marco, tra via Aprilia e via Porfiri, saranno riservati al personale in regime di pronta disponibilità. Sarà la Asl di Latina a doversi occupare di fornire i pass dove viene identificato il ruolo del personale in emergenza così che lo stallo possa essere a disposizione. A questi 15 posti auto se ne aggiungono 80, in arrivo, nel nuovo parcheggio in fase di realizzazione tra via Porfiri e via Rossetti. In quell'area, i cui lavori sono stati annunciati lo scorso maggio, ci saranno in totale 170 parcheggi oltre a dei dossi interni per inibire eventuali furbetti dei semafori delle due strade che andranno a congiungersi. «Rimangono invece previsti fa sapere la Cisl Fp Sanità come da regolamento comunale, per i lavoratori e gli studenti delle tariffe in abbonamento agevolate mensili, semestrali e annuali utilizzabili anche in tutte le aree comunali ad eccezione delle zone ad alta rotazione centrali».

Bianca Francavilla

