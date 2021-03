27 Marzo 2021

IL PIANO

Prende il via oggi presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina la vaccinazione per i soggetti ritenuti estremamente fragili secondo le indicazioni del Ministero della Salute, ma che non avevano potuto prenotare tramite la piattaforma Salute Lazio, a cui hanno avuto accesso invece i trapiantati e dializzati, o gli estremamente vulnerabili portatori di malattie autoimmuni, neurologiche, genetiche e rare per cui le vaccinazioni sono in corso, circa 270 le dosi già inoculate. La Regione Lazio aveva adottato questa pratica visto l'alto numero di pazienti rientranti nelle altre categorie definite ad alto rischio: «Parliamo di soggetti che avrebbero più probabilità di sviluppare una forma grave di Covid e che dunque hanno priorità, ma i numeri sono molto alti per questo sono le strutture ospedaliere a chiamare direttamente i pazienti», spiega Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale per la Asl di Latina.

Le categorie che avranno accesso alla vaccinazione da domani sono i pazienti oncologici che hanno terminato il trattamento chemioterapico da almeno sei mesi e sono in follow up; i diabetici di tipo 1 e coloro che prendono almeno due farmaci ipoglicemizzanti; i cardiopatici gravi; gli Hiv e Aids positivi, nel rispetto della privacy, come prevede la direttiva regionale.

«Ovviamente i medici che seguono i pazienti hanno stilato delle liste e in base ai criteri forniti dal Ministero sono state indicate le priorità. Per esempio per i pazienti oncologici viene data priorità a chi è attualmente in terapia», ha spiegato Bevilacqua. Le vaccinazioni saranno effettuate a partire dalla giornata di oggi al Goretti di Latina, al Dono Svizzero di Formia e al San Giovanni di Dio di Fondi. Presto sarà attivata un ulteriore centro di vaccinazioni presso l'Oncologia di Aprilia. Saranno gli stessi operatori della Asl a contattare i pazienti per la calendarizzazione dei vaccini.

Secondo una prima stima saranno circa 6 mila i pazienti da vaccinare nella prima trance, ai quali se ne aggiungono circa 1.200 a domicilio per i quali sono state svolte le dovute verifiche e scremature proprio in questi giorni. Il tempo stimato è di circa 6 settimane in base alle dosi di vaccino Pfizer disponibili, ma «il numero di pazienti e anche il tempo potrebbe variare grazie all'apertura della prenotazione per altre fasce di età tramite Salute Lazio spiega Bevilacqua Inoltre da lunedì arriveranno le prime dosi di Pfizer ai medici di medicina generale che hanno dato la disponibilità».

L'organizzazione comporterà anche alcuni cambiamenti logistici: Da lunedì 29 marzo, il punto vaccini per gli over 80 del Dono Svizzero di Formia, si sposterà a Gianola, mentre dal primo aprile, il punto AstraZeneca di Latina diventerà il Teatro San Francesco in Via dei Cappuccini. Al centro Anziani invece si sposteranno gli utenti over 80 che hanno accesso al vaccino Pfizer, fino ad ora vaccinati nella tensostruttura del Goretti che sarà liberata per essere restituita all'emergenza covid.

Francesca Balestrieri

